V večnem mestu Slovenci v boj za finale, ob 18.00 s starimi znanci iz Poljske

Bodo slovenski odbojkarji pa petem evropskem prvenstvu od leta 2015 osvojili že četrto kolajno? Možnosti so lepe. Danes ob 18. uri v Rimu izbrance Gheorgheja Cretuja čaka polfinalni obračun s Poljsko. Če bodo znova boljši od Poljakov, se bodo četrtič uvrstili v finale eura, v katerem bo zmagovalec današnjega drugega polfinalnega dvoboja med Italijo in Francijo (21.15). Finale in tekma za tretje mesto bosta v soboto.

Naslov prvakov branijo Italijani, ki so pred dvema letoma v finalu premagali Slovenijo s 3:2. Poljska, ki je morala v dvorani Spodek v Katovicah priznati premoč Slovencem, je bila tretja. Italijani so tudi svetovni prvaki, lani so v finalu premagali Poljsko. Slovenija je bila četrta po porazu z Brazilijo. Francozi pa so olimpijski prvaki iz Tokia.

Tine Urnaut je kapetan Slovenije. FOTO: CEV

Kapetan Tine Urnaut in njegovi imajp dobre spomine na Poljake, ne nazadnje so na poti do zadnjih dveh srebrnih kolajn na EP 2019 in 2021 v polfinalu premagali prav današnje tekmece. To sezono so se s Poljaki srečali dvakrat. V ligi narodov so tekmeci slavili s 3:2 v nizih, v pripravah na EP pa so na memorialu Huberta Wagnerja Slovenci slavili s 3:0.

Še pomembnejše so bile zmage na evropskih prvenstvih leta 2015, 2019 in 2021, ko so današnje tekmece ugnali v izločilnih bojih in nato v nadaljevanju tekmovanja vselej osvojili srebrno kolajno. Slavili so tudi v osmini finala EP 2017, a so nato v četrtfinalu naleteli na razigrane Ruse.

Jan Kozamernik in Klemen Čebulj imata obilo izkušenj. FOTO: CEV

»Poljake dobro poznamo, dostikrat smo že igrali z njimi in jih tudi premagali. Toda to ne pomeni nič, jutri je nov dan, nova tekma. Morali bomo igrati našo igro in jih skušati presenetiti,« je dejal Klemen Čebulj.

Cretujevi varovanci so z odliko opravili skupinski del tekmovanja. Prvič so ga končali brez poraza ter z le enim izgubljenim nizom. Najbolj so se mučili v osmini finala, ko so Turke po preobratu ugnali s 3:2 v nizih. V četrtfinalu so bili boljši od Ukrajincev s 3:1. Tudi Poljaki so v svoji skupini C v Skopju zlahka opravili s tekmeci. V osmini finala so izgubili en niz proti Belgiji, nato pa v četrtfinalu v zelo lepi predstavi še proti Srbom.