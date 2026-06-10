V Rogaški Slatini več kot 1300 mladih športnikov lovilo vozovnice za Split

Rogaška Slatina, evropsko mesto športa 2026, je 9. junija gostila veliki državni zaključek Plazma športnih iger mladih, enega največjih mladinskih športnih dogodkov v Sloveniji. V mestu se je zbralo več kot 1300 otrok in mladostnikov iz vseh slovenskih regij, ki so se potegovali za naslove državnih prvakov in uvrstitev na mednarodni finale v Splitu.

Mladi športniki so se pomerili v finalih Coca-Cola nogometnega pokala za dekleta in fante, nogometu za letnik 2015, šahu, atletiki, igri med dvema ognjema in tenisu. Rogaška Slatina je tako ves dan živela v znamenju športa, navijanja, druženja in fair playa, organizatorji pa so ob tekmovanjih pripravili tudi številne spremljevalne aktivnosti.

Otroci so se pomerili tudi v teku na 60 metrov. FOTO: Plazma športne igre mladih

Šport povezuje

Državni zaključek je simbolično naznanil župan Rogaške Slatine Branko Kidrič, ki je pozdravil udeležence, organizatorje, trenerje in prostovoljce. Pri tem je poudaril pomen športa pri vzgoji mladih generacij ter izrazil zadovoljstvo, da je prav Rogaška Slatina gostila tako veliko športno srečanje.

Šport po njegovih besedah povezuje, krepi prijateljstvo in spodbuja zdrav življenjski slog. Prav te vrednote so bile v ospredju tudi na zaključnem dogodku Plazma športnih iger mladih, ki so namenjene spodbujanju gibanja, dostopnosti športa in pozitivnih vrednot med otroki.

Mladi športniki so se pomerili v finalih Coca-Cola nogometnega pokala za dekleta in fante, nogometu za letnik 2015, šahu, atletiki, igri med dvema ognjema in tenisu. FOTO: Plazma športne igre mladih

Posebno pozornost so pritegnili finalni obračuni Coca-Cola nogometnega pokala, ki so jih lahko spremljali tudi gledalci v neposrednem televizijskem prenosu po celotni regiji. Najuspešnejši posamezniki in ekipe so si zagotovili nastop na mednarodnem finalu športnih iger mladih, ki bo med 17. in 22. avgustom potekal v Splitu. Slovenijo bodo na največjem regionalnem srečanju mladih športnikov zastopali 204 športniki in trenerji.

V Rogaški Slatini se je zbrala velika množica mladih športnikov. FOTO: Plazma športne igre mladih

Znani potniki v Split

Po uspešnem državnem zaključku so že znani številni slovenski finalisti, ki bodo avgusta zastopali Slovenijo na mednarodnem finalu. Posebno pozornost si zaslužita ekipi v igri med dvema ognjema, in sicer OŠ Preserje v kategoriji tretjih razredov ter OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled v kategoriji petih razredov.

V atletiki so si nastop v Splitu priborili najboljši posamezniki v kategorijah tretjih in petih razredov. Med njimi so Vita Lotrič z OŠ Škofja Loka Mesto, Ammar Xhini s I. OŠ Celje, Ela Čudić s IV. OŠ Celje in Žiga Nagode z OŠ Tabor Logatec.

Najuspešnejši posamezniki in ekipe so si zagotovili nastop na mednarodnem finalu športnih iger mladih, ki bo med 17. in 22. avgustom potekal v Splitu. FOTO: Plazma športne igre mladih

V tenisu sta se med prve slovenske finaliste uvrstila Ilan Murtić (TK Morje) in Dilan Komočar (TK Krško), preostali del reprezentance pa bo znan po dodatnem kvalifikacijskem turnirju.

V šahu bodo Slovenijo zastopali mladi tekmovalci iz Šahovskega društva Ptuj, Tajfuna ŠK Ljubljana, Železničarskega šahovskega kluba Maribor in Šahovskega kluba Postojna. Posebna zgodba je Zarja Gomboši s Ptuja, ki je lani slavila na mednarodnem finalu v Splitu.

Simbolični prižig plamena FOTO: Plazma športne igre mladih

Nogometaši in nogometašice po regionalno lovoriko

V nogometu so si vozovnico za Split priigrali fantje NK Lesce v letniku 2011, dekleta NK Aluminij v isti starostni kategoriji ter fantje NK Bravo v letniku 2015.

Slovensko odpravo bodo v prihodnjih tednih dopolnili še finalisti v rokometu, odbojki na mivki in nekaterih drugih disciplinah. Slovenija bo tako tudi letos v Split odpotovala z močno in številno reprezentanco mladih športnikov.

Šport povezuje, krepi prijateljstvo in spodbuja zdrav življenjski slog. FOTO: Plazma športne igre mladih

Več kot 70.000 otrok po vsej Sloveniji

Letošnja sezona Plazma športnih iger mladih je bila izjemno uspešna. Po vsej Sloveniji je potekalo več kot 200 dogodkov, v katerih je sodelovalo več kot 70.000 otrok in mladostnikov.

Državni zaključek v Rogaški Slatini je uspešno sklenil slovenski del tekmovanj in še enkrat potrdil vrednote, na katerih temeljijo igre: prijateljstvo, spoštovanje, fair play in dostopnost športa za vse otroke.