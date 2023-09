V San Franciscu in Dallasu žarijo, v velikem jabolku alarm

Nova sezona se je začela s porazom branilcev naslova iz Kansas Cityja proti Detroitu, ki pa ni bil povsem nepričakovan. Patrick Mahomes je najboljši igralec v ligi NFL, a ima letos zelo okrnjeno zasedbo lovilcev, za nameček se mu je pred prvo tekmo poškodoval še najbolj zanesljivi Travis Kelce. Končalo se je z minimalnim porazom z 20:21 proti Detroitu, iz katerega smo se naučili predvsem, da so Lions letos resna ekipa, ki upravičeno meri na končnico, Chiefs pa bodo gotovo nevarni, ko se Kelce in Chris Jones vrneta v postavo.

Pri San Franciscu 49ers so pred začetkom sezone v Dallas poslali podajalca Treya Lanca, ki prave priložnosti ni dočakal, vse upe so položili v Brocka Purdyja. In ta jim je v prvem krogu vrnil z izvrstno predstavo, v kateri so 49ers deklasirali Pittsburgh Steelers, ki prav tako želijo v končnico. Končni rezultat 30:7 ne kaže na pravo razmerje moči – tik pred polčasom so pri Pittsburghu zbrali le en osvojeni jard v napadu!

Burrow zarjavel, Love prepričljiv

Dallas Cowboys so "America's Team" - ekipa, za katero pesti stiska največ gledalcev v ZDA. Z začetkom sezone so jih brez dvoma navdušili. Foto Reuters

Še bolj enosmerni promet smo spremljali v prestižnem dvoboju Dallasa in New York Giantsov v nedeljo zvečer. Dolgoletna rivala tokrat nista bila na isti ravni, Dallas je z izvrstno obrambo in razigranim Dakom Prescottom odčital bolečo lekcijo ekipi iz velikega jabolka in zmagal s kar 40:0.

Lanski poraženci na SuperBowlu iz Philadelphie v prvem krogu niso blesteli, a so vseeno opravili (25:20) svojo nalogo proti povprečnim New England Patriotsem, ki bodo letos težko prišli v končnico. Presenetljiv je bil visok poraz Cincinnatija (3:24) proti Clevelandu, Joe Burrow, podajalec z najvišjo pogodbo v ligi NFL, je deloval zelo zarjavelo, a bo moral hitro najti pravo formo, da Cincinnati ne zdrsne v krizo.

Tako, kot se je prejšnja doba končala, se je za Green Bay nova tudi začela – s prepričljivo zmago na derbiju s Chicago Bears (38:20). Pri Green Bayu so se poleti razšli s superzvezdnikom Aaronom Rodgersom, ki je odšel v New York k Jets, zamenjal pa ga je Jordan Lowe, ki se je tri leta učil pod njegovim budnim očesom. Love je na prvi tekmi deloval odlično, Green Bay ima nadarjeno ekipo in marsikdo jih smatra za favorite, da osvojijo prvo mesto v diviziji.

Prihaja Rodgersmania

New York Jets, ena najmanj uspešnih franšiz v ligi NFL v minulih dveh desetletjih, si z Aaronom Rodgersom obeta boljše čase. Foto Vincent Carchietta/Reuters

Omenimo še dvoboj ponedeljkovega večera, ki je prinesel prvi podaljšek nove sezone, v njem pa so z 22:16 slavili Jets. Tudi doba Rodgersa v New Yorku se je začela uspešno, zvezdnik, ki je poleti vidno užival v pozornosti, ki jo prinaša igranje v velikem jabolku, pa je že zdaj eden najbolj popularnih v mestu. Če se bo niz dobrih rezultatov Jets nadaljeval, bo Rodgersmania zajela New York.

Prvi teden lige NFL je zelo specifičen – večina najboljših igralcev na pripravljalnih tekmah ne igra, zato so marsikdaj v prvem tednu še zadržani, posebej to velja za podajalce. A če spodrsljaj v prvem krogu še lahko pripišemo pomanjkanju tekmovalnega ritma, bo vsak naslednji že pomenil razlog za alarm. Sezona v ligi NFL je dolga le 17 tekem in vsak poraz je na koncu lahko odločilen.

Liga NFL, 1. krog:

Detroit: Kansas City 21:20

Carolina: Atlanta 10:24

Houston: Baltimore 9:25

Cincinnati: Cleveland 3:24

Jacksonville: Indiannapolis 31:21

Tampa Bay: Minnesota 20:17

Tennessee: New Orleans 15:16

San Francisco: Pittsburgh 30:7

Arizona: Washington 16:20

Green Bay: Chicago 38:20

Las Vegas: Denver 17:16

Miami: Los Angeles Chargers 36:34

Philadelphia: New England 25:20

Los Angeles Rams: Seattle 30:13

Dallas: New York Giants 40:0

Buffalo: New York Jets 16:22