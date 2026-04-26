V slogu svojega imena so odpihnili Kanadčane

Hokejisti Caroline Hurricannes so že napredovali v drugi krog vzhodne konference končnice NHL. Na četrti tekmi prvega kroga so v Ottawi s 4:2 ugnali domače senatorje in serijo dobili gladko, s 4:0.

Po dveh tretjinah je bil izid 1:1, nato pa je goste v vodstvo popeljal Logan Stankoven, ki je po en gol dosegel na vseh štirih tekmah serije. Ottawa je v zadnjih dveh minutah poskušala s šestim igralcem v polju, a hitro prejela gol, strelec je bil Sebastian Aho. A ni obupala, nadaljevala je brez vratarja, izid znižala, a jo je Aho s svojim drugim golom na prazna vrata dokončno pokopal.

Ottawa je imela devet vsaj enega igralca več na ledu, kar trikrat tudi dva, a številčno premoč je izkoristila le enkrat. »Mislim, da smo igrali dobro, borbeno in požrtvovalno. Odlični smo bili v igri brez ploščka, nismo jim dali veliko prostora. Blokirali smo strele, bili dobri v igri na telo, vse to se nam je obrestovalo, čeprav nam mogoče v napadu ni šlo stoodstotno,« je bil po tekmi zadovoljen strelec dveh golov Aho.

V drugem krogu se bo Carolina merila z zmagovalcem dvoboja med Philadelphio in Pittsburghom. Letalci so imeli priložnost, da serijo dobijo s 4:0, a je niso izkoristili, četrto tekmo so doma izgubili z 2:4. Po gol in podajo sta k zmagi prispevala Sidney Crosby in Rickard Rakell.

»Potrebovali smo tri tekme, da smo končno pokazali našo pravo igro. To je le ena zmaga, ki pa nam vendarle podaljšuje življenje in upanje, da vendarle lahko še nekaj naredimo. Vračamo se v našo dvorano, zaradi tega nam ne bo nič lažje. Vsaka naslednja tekma je težja kot prejšnja, še posebno, ko loviš zaostanek,« je po tekmi dejal Crosby.

Serija zahodne konference med Dallasom in Minnesoto je izenačen na 2:2, potem ko je Minnesota po podaljšku doma dobila četrto tekmo s 3:2. Podaljšek je 19 sekund pred njegovim iztekom odločil Matt Boldy.