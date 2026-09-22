V Sloveniji napočil čas tudi za moški spektakel

Pri Tenisu Sloveniji, krovni teniški organizaciji pri nas, si lahko v teh dneh oddahnejo, uspešno so namreč prestali dva velika tekmovalna dogodka hkrati v Ljubljani. Turnir WTA 125 je vnovič navdušil številne gledalce v Tivoliju, ti so za popolno podobno pogrešali le tri vodilne slovenske teniške igralke, obenem pa je slovenska moška reprezentanca na drugem delu mesta, na Ježici, v Davisovem pokalu ugnala Izrael. Ta dvoboj je tudi zaradi posebnih varnostnih razmer za prireditelje predstavljal poseben izziv. O vsem skupaj smo se pogovarjali s Teo Starc, uspešno direktorico Tenisa Slovenije. Po nedeljskem koncu tivolskega dogajanja na turnirju z oznako WTA 125 so pohvale na vaš račun, torej prirediteljev, kar deževale – kako gledate na to? Stvari se pač zložijo in čeprav se vmes zgodi še ...