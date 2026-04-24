V Sloveniji se bodo kalili nasledniki Schumacherja, Hamiltona in Verstappna

V Slovenijo poleti prihaja prav poseben dirkaški tabor, kjer bodo mladi dirkači prejeli pomembne izkušnje ter nasvete s strani uveljavljenih strokovnjakov za motošport s celega sveta. Dirkaški dnevi bodo potekali na dirkališču na Ptuju.

»Motošport je za mnoge nekaj, kar povezujejo s prestižem, hitrostjo in visokimi stroški. Veliko mladih sanja o svetu dirk, vendar si ne znajo predstavljati, kako bi vstopili vanj, saj nimajo priložnosti, poznanstev ali dovolj finančnih sredstev. Zato za večino ostaja nekaj oddaljenega, kar lahko spremljajo le prek prenosov in družbenih omrežij. Iz te ideje je nastal LemonGrid, mednarodni neprofitni projekt, katerega namen je mladim omogočiti vpogled v svet avtomobilizma in dirkanja,« so zapisali organizatorji.

Projekt je namenjen mladim med 15. in 20. letom starosti – organizatorji bodo ob več sto prijavah izbrali dvajset udeležencev, ki bodo brezplačno sodelovali na izobraževalnem taboru. Ker si želijo močne mednarodne zastopanosti, bodo iz vsake celine izbrali vsaj dva predstavnika, prav tako pa bodo ponudili še pet dodatnih, a plačljivih mest. »Cilj je ustvariti novo mednarodno skupnost mladih, ki jih povezuje zanimanje za motošport,« dodajajo.

Tabor bo tudi pod okriljem Rotaract kluba Kranj potekal med 28. junijem in 5. julijem – udeleženci bodo teden dni preživeli pri nas, zaključek programa pa bo v Italiji, kjer si bodo mladi lahko ogledali dirko evropskega Le Mans prvenstva v Imoli. V Sloveniji bodo medtem deležni številnih kakovostnih predavanj, kjer bodo znanje na mlade predajali številni veliki strokovnjaki s področja inženiringa, ekipnih strategij, medijev, komunikacije in pomenom fizične ter psihične pripravljenosti.

»LemonGrid poudarja pomen znanja, mentorstva in sodelovanja kot ključnih temeljev za bolj vključujoč razvoj mladih. Mentorji poudarjajo, da mladi poleg tehničnega znanja potrebujejo tudi podporo pri oblikovanju samozavesti, boljšem razumevanju svojih možnosti in iskanju poti, ki najbolj ustrezajo njihovim interesom in sposobnostim,« so še zapisali organizatorji, ki si želijo, da bi tabor čez nekaj let prerasel v trajen projekt.