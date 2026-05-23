V slovenskem taboru se veselijo novega velikega uspeha na evropskem prvenstvu

Odlična slovenska karateistka Zala Maria Žibret je z bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v Frankfurtu ponovila uspeh izpred dveh let v Zadru. Po sredinih zmagah nad lansko podprvakinjo iz Jerevana, Ukrajinko Darjo Bulaj (3:3), Slovakinjo Viro Kulikovo (1:0) in Škotinjo Niamh Junner (3:0) ter polfinalnem porazu s Francozinjo Clemence Pea (0:1) je v današnjem dvoboju za tretje mesto v kategoriji nad 68 kilogramov s 3:1 premagala Črnogorko Jovano Damjanović.

»Zelo, zelo sem srečna. Prikazala sem dobre borbe in zdaj sem vesela, da je konec. Bila sem pod velikim pritiskom, ki sem si ga resda sama naložila. Na srečo se je odlično izšlo,« si je oddahnila Žibretova, potem ko je osvojila svoje drugo odličje in skupno četrto za slovenski ženski karate na prvenstvih stare celine. Svojo varovanko pri KK Ljubljana je pohvalil tudi uspešni trener Matija Matijević.

»Zala se je borila zares vrhunsko. Potrpežljivo je čakala na napake tekmice, ki jih je znala kaznovati. Potem ko sta istočasno dosegli prvo točko, je prevzela pobudo na blazinah, prešla v vodstvo in borbo mirno pripeljala do konca – tokrat brez drame,« je z nasmeškom pripomnil Matijević, ki nad Žibretovo bedi že od vsega začetka. Zala Maria se ob tem ni pozabila zahvaliti vsem, ki ji tako ali drugače stojijo ob strani.

Hvaležna vsem, ki jo podpirajo

»To ne govorim kar tako, ampak mislim resno. Če ne bi imela ob sebi ljudi, ki me tako zelo podpirajo, zagotovo ne bi dosegla takšnih uspehov,« je poudarila 21-letna članica KK Ljubljana in na vprašanje, kako bo proslavila uspeh, v smehu odvrnila: »Bom odgovorila s trenerjevimi besedami: Ko trdo garaš za nekaj, je treba potem, ko to dosežeš, tudi temu primerno nazdraviti, kajne?«

Od slovenskih karateistov se je na evropskem prvenstvu v Frankfurtu do uvrstitve dokopala tudi Maša Magajna, ki je v kategoriji do 50 kilogramov zasedla deveto mesto.