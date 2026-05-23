V slovenskem taboru se veselijo novega velikega uspeha na evropskem prvenstvu

Mlada karateistka Zala Maria Žibret je na prvenstvu stare celine v Frankfurtu ponovila podvig izpred dveh let v Zadru.
Zala Maria Žibret (na fotografiji s trenerjem Matijo Matijevićem) je osvojila že drugo kolajno na evropskih prvenstvih. FOTO: KK Ljubljana
Miha Šimnovec
23. 5. 2026 | 12:06
23. 5. 2026 | 12:11
Odlična slovenska karateistka Zala Maria Žibret je z bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v Frankfurtu ponovila uspeh izpred dveh let v Zadru. Po sredinih zmagah nad lansko podprvakinjo iz Jerevana, Ukrajinko Darjo Bulaj (3:3), Slovakinjo Viro Kulikovo (1:0) in Škotinjo Niamh Junner (3:0) ter polfinalnem porazu s Francozinjo Clemence Pea (0:1) je v današnjem dvoboju za tretje mesto v kategoriji nad 68 kilogramov s 3:1 premagala Črnogorko Jovano Damjanović.

Na prvi trening je šla zaradi mlajšega brata in hitro vzljubila borbe

»Zelo, zelo sem srečna. Prikazala sem dobre borbe in zdaj sem vesela, da je konec. Bila sem pod velikim pritiskom, ki sem si ga resda sama naložila. Na srečo se je odlično izšlo,« si je oddahnila Žibretova, potem ko je osvojila svoje drugo odličje in skupno četrto za slovenski ženski karate na prvenstvih stare celine. Svojo varovanko pri KK Ljubljana je pohvalil tudi uspešni trener Matija Matijević.

»Zala se je borila zares vrhunsko. Potrpežljivo je čakala na napake tekmice, ki jih je znala kaznovati. Potem ko sta istočasno dosegli prvo točko, je prevzela pobudo na blazinah, prešla v vodstvo in borbo mirno pripeljala do konca – tokrat brez drame,« je z nasmeškom pripomnil Matijević, ki nad Žibretovo bedi že od vsega začetka. Zala Maria se ob tem ni pozabila zahvaliti vsem, ki ji tako ali drugače stojijo ob strani. 

Hvaležna vsem, ki jo podpirajo

»To ne govorim kar tako, ampak mislim resno. Če ne bi imela ob sebi ljudi, ki me tako zelo podpirajo, zagotovo ne bi dosegla takšnih uspehov,« je poudarila 21-letna članica KK Ljubljana in na vprašanje, kako bo proslavila uspeh, v smehu odvrnila: »Bom odgovorila s trenerjevimi besedami: Ko trdo garaš za nekaj, je treba potem, ko to dosežeš, tudi temu primerno nazdraviti, kajne?«

Od slovenskih karateistov se je na evropskem prvenstvu v Frankfurtu do uvrstitve dokopala tudi Maša Magajna, ki je v kategoriji do 50 kilogramov zasedla deveto mesto.

V Frankfurtu prava drama, mlada Slovenka napredovala po ogledu posnetka

Na 61. evropskem prvenstvu v karateju se bo 21-letna Zala Maria Žibret borila za bronasto kolajno.
Miha Šimnovec 20. 5. 2026 | 22:25
Boks

V Gizi trčenje dveh različnih svetov: šampion boksa proti kralju kikboksa

V Egiptu nocoj boksarski spektakel med Oleksandrom Usikom in Ricom Verhoevnom. Kličko: Usik je simbol ukrajinskega odpora proti ruskemu agresorju.
Miha Šimnovec 23. 5. 2026 | 06:00
Karate

Mlada Slovenka navdušila v Manili, predsednik podal odstopno izjavo

Na turnirju za svetovni pokal v karateju na Filipinih je med mladinkami s svojo prvo kolajno zablestela Živa Kristančič. V sredo začetek EP v Frankfurtu.
Miha Šimnovec 18. 5. 2026 | 22:48
Zgodba o Aleksandru Bogunoviću

Courtois vzel v ekipo slovenskega upa, Perez se mu je podpisal na pokal

Komaj 17-letni Aleksandar Bogunović se dokazuje v najmočnejšem prvenstvu formule 4. Ob gledanju posnetkov vzornika Ayrtona Senne mu gredo kar kocine pokonci.
Miha Šimnovec 10. 11. 2025 | 05:00
Karate

Izjemen uspeh Slovenke na Kitajskem

Na turnirju premier league v Leshanu se je karateistka Zala Maria Žibret izkazala z bronasto kolajno.
Miha Šimnovec 13. 4. 2026 | 11:40
Podvig Zale Marie Žibret na EP

Mlada slovenska karateistka v dvoboju za bron ugnala svetovno (pod)prvakinjo

Zala Maria Žibret na evropskem prvenstvu v Zadru navdušila s tretjim mestom v športnih bojih. Žlahtna kovina tudi za parakarateistko Diandro Bekčić v katah.
Miha Šimnovec 11. 5. 2024 | 14:30
Zgodba o Zali Marii Žibret

Na prvi trening je šla zaradi mlajšega brata in hitro vzljubila borbe

Zala Maria Žibret med najbolj vročimi slovenskimi železi na 23. balkanskem prvenstvu v karateju konec tedna v Ljubljani. Ne skriva visokih ciljev.
Miha Šimnovec 15. 11. 2023 | 19:01
EP v karateju

Z injekcijo do najboljše slovenske uvrstitve na evropskem prvenstvu

Mlada Zala Žibret je kljub poškodbi kolena na poti do sedmega mesta na prvenstvu stare celine v Španiji ugnala dobitnico bronaste kolajne na SP v Dubaju.
Miha Šimnovec 26. 3. 2023 | 15:52
karateZala Maria ŽibretMatija Matijevićevropsko prvenstvoFrankfurt

Šport  |  Drugo
Karate
Šport  |  Drugo
Karate
