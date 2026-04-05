V soboto nad hrvaškega šampiona, še pred rojstvom sina pa bi rad postal magister

Vrhunski slovenski mojster mešanih borilnih športov Jakob Nedoh se bo po dobrih dveh letih spet boril za naslov prvaka. Potem ko je decembra 2023 v Dublinu zablestel z osvojitvijo šampionskega pasu evropske serije PFL v poltežki kategoriji (do 93 kg), bo poskušal prihodnjo soboto v Stožicah svojo vitrino obogatiti še z lovoriko združenja Fight Nation Championship (FNC). Zanjo bo moral 29-letni Koprčan premagati hrvaškega prvaka Mateja Batinića, sicer varovanca legendarnega Mirka Filipovića iz Cro Cop Teama.

Na lanskem spektaklu FNC v Ljubljani se vam ni izšlo po načrtih. Ob ognjenem krstu v tem hrvaškem združenju ste izgubili z Angležem Tomom Breesom. Kako ste pripravljeni zdaj?

»Ko se ozrem nazaj, sem po svoje vesel, da se je zgodilo, kar se je. Očitno se vse zgodi z določenim razlogom. Po tistem porazu smo začeli trenirati drugače, povezali smo se z Nejcem Hodnikom, pri katerem v grosupeljskem klubu za ju-jitsu Martin Krpan vadim trikrat na teden. Pred dvema tednoma se nam je tam pridružil še Miha Frlic, v Grosupljah trenira tudi Aleksandr Drabinca, pa Jan Berus ... V tem obdobju sem močno napredoval, tako da boste v Stožicah videli novo različico Jakoba ...