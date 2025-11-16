V Španiji za konec italijansko slavje

Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) je zmagovalec zadnje dirke sezone svetovnega prvenstva v motociklizmu v elitnem razredu motoGP. Na preizkušnji v Valencii je slavil pred Špancem Raulom Fernandezom (Trackhouse Aprilia), tretji je bil Italijan Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati).

Zadnja dirka sezone ni odločala o ničemer oziroma vsaj ne o mestih pod vrhom. Naslov svetovnega prvaka si je že precej pred koncem zagotovil Španec Marc Marquez (Ducati), ki je zaključni del sezone zaradi poškodbe izpustil. Tudi drugo mesto je bilo že pred zadnjim dejanjem oddano njegovemu mlajšemu bratu Alexu Marquezu (Gresini Ducati), tretje v seštevku SP pa si je po sobotnem spritntu tudi že dokončno privozil Bezzecchi.

Ta je lahko danes povsem razbremenjen izkoristil priložnost za zmago na zadnji klasični dirki sezone. Bolj zanimiv je bil obračun za drugo in tretje mesto, na koncu sta si stopničke privozila še Fernandez in Di Gianantonio, brez njih je na četrtem mestu ostal Španec Pedro Acosta (KTM).