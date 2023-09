V Stanežičah vztrajno padajo predsodki o golfu

»Ravno včeraj je prišlo k nam 14 novih upokojencev, ki so začeli spoznavati golf. Za to igro so v zadnjem obdobju postali dovzetnejši tako mladi kot stari, saj smo jim v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana omogočili, da pridejo k nam na spoznavno vadbo in potem na tečaje,« nam je dobro razpoložen pojasnil Matjaž Car, predsednik Golf kluba Racman in zagotovo eden najdejavnejših mož v slovenskem golfu.

Tudi sami smo se lahko že v poletnih dneh prepričali o pravem vrvežu v Mladinskem golf centru v Stanežičah, kjer učitelji iz GK Racman izvajajo projekte za promocijo in razvoj te igre pri nas. Na lično urejenem vadbišču in poligonu za igro kratkih udarcev na devetih luknjah smo opazili na desetine novih navdušencev. Golf pri Slovencih počasi podira predsodke, češ da gre za nedostopno in drago igro. Že nekaj časa poteka projekt Spoznaj golf, kjer lahko za sto evrov pod strokovnim vodstvom v osmih urah vadbe spoznate osnove pri vihtenju palice in približevanju žogice luknji. Nadaljevalni tečaji, s katerimi pridobite pravico do preizkušanja na igriščih, potekajo pod geslom Igraj golf.

Odprti za nove ideje

»Ljubljana je z infrastrukturo in odnosom občine postala zelo prijazna tudi do potencialnih golfistov v svojem mestu. V desetih minutah ste lahko v Stanežičah ali na igrišču Trnovo. Veseli me, da so v Mestni občini Ljubljana pokazali dobro voljo in podpirajo programe, ki smo jih pripravili. Odprti so za nove ideje, dobro sodelujemo, seveda pa še imamo rezerve pri svojem delu, predvsem pri upravljanju golfske infrastrukture in storitvah za Ljubljančanke in Ljubljančane, da bi tudi našo športno panogo vzeli za svojo kot privlačno rekreacijo, ali pa tudi kot resnejšo igro, ko gre za vztrajnejše igralce,« pravi Car.

Matjaž Car, predsednik Racman Golf kluba, je zadovoljen s sodelovanjem z Mestno občino Ljubljana, za prihodnost pa ima s sodelavci še velike načrte. Foto Rok Tamše

Racman Golf klub spada med največjih pet v Sloveniji po številu članov, trenutno jih šteje več kot 350. »Rastemo iz leta v leto, poleg tega me veseli, da ob množičnosti tudi kakovostno vzgajamo tekmovalce, ki dosegajo odlične rezultate. Tekmovalci z uspehi javnosti sicer nekoliko približajo golf, tako rušijo predsodke pri dostopanju do tega športa, predvsem po finančni plati. Mirno lahko povem, da v Ljubljani ukvarjanje z golfom stane približno toliko kot obisk fitnesa. Seveda pa je od vsakega posameznika odvisno, kako dobro in kje vse želi igrati, da bi še napredoval,« razloži Matjaž Car, ki vodi klub s številnimi reprezentanti, med njimi sta tudi njegova hči Barbara in sin Leon.

Okrepiti izobraževanje

Da je golf resnično medgeneracijski šport, dokazuje tudi omenjeni projekt za upokojence Gremo na golf. To jesen lahko v Stanežičah prvič obiskujejo brezplačni začetni tečaj golfa, že dlje časa zelo uspešno izvajajo programe s šolarji 4. razredov, srednješolci pri njih občasno preživljajo športne dneve, podjetja organizirajo team-buildinge, počitniške dneve so z njimi preživljali najmlajši. »Vse to potrjuje, da Ljubljana s svojim odnosom in infrastrukturo postaja golfu prijazno mesto, kar je odlično izhodišče, da vse skupaj še nadgradimo. Za učinkovito promocijo moramo združiti moči in še okrepiti izobraževanje vseh, ki so tako ali drugače vpeti v ta šport,« napoveduje Matjaž Car, golfski »racman« št. 1.