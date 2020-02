V Stožicah najboljši Divković, na odru za zmagovalce tudi Trajković in Petrušićeva

Divković: Na tribunah družina in veliko prijateljev



Trajković: Ta nokavt ni nič posebnega

Ivan Trajkovića je v polfinalu ustavil Italijan Matteo Marjanović. FOTO: Leon Vidic



Petrušićeva: Pripravljena za boj za Tokio

Ano Petrušić (v modrem) je v kategoriji do 53 kg šele v finalu ustavila favorizirana Hrvatica Kristina Tomić. FOTO: Leon Vidic

Slovenski tekvondoisti so na 12. odprtem prvenstvu Slovenije v Ljubljani upravičili vloge favoritov. V kategoriji do 87 kilogramov je Vrhničanponovil lansko zmago, olimpijecpa je bil v isti kategoriji tretji.je v kategoriji do 53 kg osvojila srebro. Divković je moral za končno zmago dobiti tri borbe. Najprej je ugnaliz BiH, nato v ponovitvi lanskega finala Hrvata Dinka Šepa in v finalu še italijanskega reprezentanta Mattea Marjanovića."Ta zmaga mi res veliko pomeni, saj sem imel zaradi družine, prijateljev in sotekmovalcev iz logaškega kluba, ki so se zbrali na tribunah, dodatno motivacijo. Sam zase lahko rečem, da je bilo najtežje v polfinalu, saj se s Hrvatom dobro poznava in vedno je težko. V finalu sem nato imel vseskozi prednost, Italijan se mi je sicer približal, a ta borba je bila lažja," je ob zmagi povedal Divković, ki vso energijo usmerja v aprilske"Forma je vedno boljša, taka zmaga pa mi daje dodatno samozavest. Že čez tri tedne me čaka še težji turnir serije G2 v Belgiji, nato pa morda še tekma v Sofiji. Doma mi manjka predvsem kvaliteten sparing, zato so te tekme še toliko bolj pomembne. A tudi drugače moramo pred Milanom poskrbeti za nekaj sparinga, ki ga je že v bližnjih državah veliko," je še dejal 20-letni, študent novosadske fakultete za šport., ki je veljal za prvega favorita, je imel v uvodu prost krog, nato pa je z atraktivnim udarcem v naslednjem nastopu z nogo zadel Srbav glavo in ga nokavtiral. V polfinalu je Trajkovića nato ustavil Italijan. "Ta nokavt ni nič posebnega. Dosežem enega na sezono, a o tem nikoli ne razmišljam. Med borbo prav tako ne morem razmišljati o moči udarca. Sekiral bi se, če bi tekmeca poškodoval na nepošten in nepravilen način. Tudi sam sem bil že nokavtiran. A naj se sliši še tako kruto, to je le ena od oblik zmage," je o prvi borbi povedal slovenski potnik za OI v Tokiu. O polfinalnem porazu pa je dodal: "Postajal sem nervozen, ker nekateri čisti udarci niso bili zabeleženi. To je Italijan očitno začutil in izkoristil. V sami končnici je imel tudi kanček potrebne sreče. Sam sem po takem porazu vendarle jezen, saj gre na papirju za tekmeca, ki bi ga moral ugnati," je še dejal Trajković, ki ima na poti do OI podoben program kot"Najprej, nato pa pridejo v Slovenijo na priprave tekmovalci iz sosednjih držav, pa tudi Makedonec, ki je danes zmagal v težki kategoriji. Na poti do olimpijskih iger potrebujem predvsem čim več kakovostnih partnerjev na treningu, saj doma lahko delam le s, oba pa potrebujeva čim več različnih nasprotnikov že na treningu."je v kategoriji do 53 kg šele v finalu ustavila favorizirana Hrvatica. "Nisem razočarana, čeprav je to moj prvi poraz proti njej, v preteklosti pa sem jo že dvakrat premagala, nazadnje pred tremi leti prav na Slovenian Opnu. Ima izide, je v formi in je že uvrščena na OI in tukaj je bila nesporno prva favoritinja v moji kategoriji."Pred tem je 23-letna Ljubljančanka ugnala Grkinjo, Srbkinjoin v polfinalu še Avstrijko. "Grkinje nisem poznala, zato sem začela previdno, v nadaljevanju pa sem vedela, kaj moram delati. Težko je bilo nato s Srbkinjo. Pred 14 dnevi sva trenirali skupaj in že tam sva bili v sparingu zelo izenačeni. Tudi danes je vodila in izid sem morala obrniti. Podobno pa velja za Avstrijko, ki sem jo nazadnje premagala na zlato točko. Tudi ona bo aprila nastopila v Milanu na kvalifikacijah za OI in vesela sem, da sem že pripravljena na te nasprotnice," je o današnjih borbah povedala študentka varnostnih ved, ki ta borilni šport trenira že skoraj dve desetletji.