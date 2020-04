V Tacnu septembra namesto julija

Ljubljana

Na tacenski progi je bilo vedno razburljivo. FOTO: Matej Družnik/Delo



Usoda avgustovskega EP v Solkanu še neznana

- Mednarodna kajakaška zveza (ICF) je sporočila, da bodo vsa tekmovanja pod njenim okriljem do konca avgusta odpovedana ali preložena. Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Ljubljani, ki bi moralo biti v prvi polovici julija, naj bi izvedli v začetku septembra.Pandemija koronavirusa je ohromila svet, ob tem pa na glavo postavila tudi letošnjo kajakaško sezono. Evropska in svetovna kajakaška zveza sta bili zaradi situacije primorani odpovedati ali preložiti večji del tekmovanj v letu 2020.Ljubljana bi morala med 6. in 12. julijem gostiti svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, a se je organizatorjem in ICF uspelo dogovoriti o preložitvi tekmovanja na poznejši datum. Po trenutnih napovedih naj bi se najboljši mladi slalomisti v Ljubljani mudili med 1. in 6. septembrom.Sloveniji je bila v letošnjem letu dodeljena tudi organizacija evropskega prvenstva v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Solkanu, in sicer med 19. in 22. avgustom. Več informacij o usodi vseh tekmovanj pod okriljem Evropske kajakaške zveze (ECA) naj bi bilo znanih maja.Prvi tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, ki bi morali biti junija v Ivrei in Pauju, ter avgustovski svetovni pokal v Liptovskem Mikulašu so preloženi, odpovedani pa so treningi na olimpijski progi v Tokiu, ki so bili načrtovani za maj, junij in julij.ICF je uradno odpovedal tudi svetovno prvenstvo v parakajakaštvu, dodatne olimpijske kvalifikacije in svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah, ki bi morali biti maja v Duisburgu, kakor tudi prvo tekmo svetovnega pokala v Račicah. Prav tako ne bo svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane v Brandenburgu (julij) ter svetovnega prvenstva v kajakaškem maratonu na Norveškem (avgust).Szeged bi moral v prvi polovici julija gostiti svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah v neolimpijskih disciplinah, a naj bi bilo to po trenutnih informacijah preloženo na september. To bi utegnila biti edina mednarodna tekma v sprintu na mirnih vodah v letošnjem letu.