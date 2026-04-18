V tbilisijski športni palači danes dva Slovenca

Na evropskem prvenstvu v Tbilisiju se bosta danes občinstvu predstavila dva slovenska judoista. V ženski konkurenci se bo dokazovala mlada Nika Koren, v moški pa Nace Herkovič.

Korenova, ki se bo prvič borila na članskem EP, se bo v svojem uvodnem dvoboju v kategoriji do 70 kilogramov pomerila s Čehinjo Anno Skalska. V tej kategoriji bi morala sicer nastopiti tudi Kaja Schuster, ki pa je tik pred zdajci zbolela.

Herkovič se bo v prvem krogu kategorije do 81 kilogramov spoprijel z Ukrajincem Vladislavom Kolobovom.