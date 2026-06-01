V Tivoliju postavili temelje, kakšnega aduta pa prihranili za Kitajsko

V hali Tivoli je minil dolg, raznolik in tudi tekmovalno obarvan odbojkarski dan. Dnevu zvezd je sledila še tekma med Slovenijo in Srbijo, ki je ponudila vpogled v ideje selektorja Fabia Solija, pokazala dolgo slovensko klop, pa tudi nekaj neuigranosti, ki jo bo še treba odpraviti. Zmaga nad Srbijo s 3:1 je lepa popotnica za ligo narodov, ki se nezadržno bliža.

Prvi niz - 25:23

Fabio Soli je na parket poslal udarno postavo, tokrat smo že spremljali Slovenijo, kot jo lahko pričakujemo, ko se bo čez dober teden dni liga narodov začela zares. Izmenično je Soli poskušal s podajalcema Nejcem Najdičem in Urošem Planinšičem, vloga prvega podajalca je pripadla Najdiću. Nekaj točk sta skupaj na igrišču odigrala tudi Rok Možič in Nik Mujanović, ki je zamenjal Tončka Šterna, bolj izkušeni slovenski korektor je sicer odigral več točk.

Na začetku so Srbi prevzeli pobudo z močnim servisom, nato so Slovenci ujeli ravnotežje in proti koncu niza tehtnico nagnili na svojo stran. Za 1:0 je z desne strani lepo zaključil Možič.

Drugi niz - 23:25

Srbi so v drugem nizu prišli do izenačenja, tokrat v končnici niso popustili. Slovenci so pokazali, da so v popolni postavi in zdravi še vedno ena najboljših reprezentanc na svetu, z zdravo mešanico mladosti in izkušenj. A moštvu še manjka uigranosti in to se je pokazalo z nekaj nesporazumi, nekoliko nenatančnimi podajami, tudi nekaj slabo postavljenimi bloki, ki so botrovali srbskim točkam. Znova izenačen niz, s slovenskimi težavami na servisu, a tudi nekaj dobrimi prvimi tempi in hitro odbojko, ki jo Soli želi.

Tretji niz - 25:20

Slovenski selektor je premešal postavo, od »prvokategornikov« je na igrišču pustil le Tončka Šterna in poizkusil z dvema korektorjema, igral je tudi Mujanović. Nekaj dobrih točk je odigral Rok Bračko, Klemen Šen je okrepil sprejem, Sašo Štalekar in Janž Kržič sta igrala na mreži. Raven igre je nekoliko padla, a Slovence čaka oster ritem v ligi narodov in dolga klop bo prišla zelo prav.

Četrti niz - 25:20

V zadnjem nizu je bilo v igri na obeh straneh več napak, Slovence je nad gladino držal dober servis, izkazal se je tudi prvi strelec na slovenski strani Mujanović, ki je dosegel 14 točk. Slovenci so prišli do zaslužene zmage in tako publiko že povabili na domači turnir lige narodov v Stožice, kjer se bo letos znova zbrala svetovna elita.

»Servis nam na začetku ni najbolj stekel, ko smo naredili nekaj menjav, je bilo bolje. Za to obdobje leta smo prikazali kar dobro predstavo, dokazali smo, da se lahko kosamo z najboljšimi reprezentancami sveta,« je ocenil Jan Kozamernik.

Prvi turnir lige narodov Slovenijo čaka od 10. junija dalje na Kitajskem.