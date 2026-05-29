V Tokiu je življenje lepo, če imaš rad red

V Italiji je užival ugled in ustvaril lepo igralsko kariero, a je Jana Kozamernika vleklo drugam. Natančneje na Japonsko, kjer je prvo sezono odbojko večinoma spremljal od daleč in se privajal na življenje v velemestu. V Tokiu bo že prihodnje leto drugače, v klubu ga čaka veliko pomembnejša vloga, še prej pa bo z reprezentanco poskušal ponoviti lanske dosežke v ligi narodov. V kapetanski vlogi je pomlajeno sredino pripeljal pred prag kolajne, s podobnimi izzivi se bo srečeval tudi v naslednjih štirih mesecih.

Lani so vas spremljale poškodbe, spreminjali ste tudi sistem igre. Se na to pripravljate tudi letos?

To je ena od stvari, ki jih moramo zdaj ugotoviti. Ne vemo, kakšna bo naša optimalna postava, a Nika Mujanovića bi bilo škoda posesti na klop, ima velik potencial in igra dobro. Če bomo lahko z njim igrali na položaju sprejemalca, nam bo to odprlo veliko dobrih možnosti, zelo nevarni bomo v napadu. Tekem je veliko, zato moraš imeti odprte različne možnosti. Ne vem, kaj ima v mislih trener, na koncu je to njegova odločitev, a tudi to vadimo. Več možnosti, kot imamo, težje bo za nasprotnike, da preberejo našo igro.