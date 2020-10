V Torunu zmagal Fricke, Žagar 11.

Varšava – Slovenski spidvejist Matej Žagar je na predzadnji dirki svetovnega prvenstva v poljskem Torunu osvojil 11. mesto. Zmagal je Avstralec Max Fricke. V skupnem seštevku je na prvem mestu še vedno danes četrti Poljak Bartosz Zmarzlik. Sezona se bo končala v soboto še z eno dirko v Torunu.



Pred zadnjim dvojčkom dirk v zaradi koronavirusa okrnjeni sezoni serije grand prix je imel lanski prvak Zmarzlik na vrhu seštevka sedem točk prednosti pred Švedom Fredrikom Lindgrenom (ta je bil danes šesti) in deset pred Britancem Taijem Woffindnom. Zdaj je Poljak na vrhu s 113, Britanec jih ima 105, Šved pa 103.



Žagar nima več možnosti za visoko uvrstitev v sezoni, tudi danes pa ni prišel do polfinala in osmo mesto v Gorzowu ostaja njegova najboljša uvrstitev leta 2020. V predtekmovalnih vožnjah je 18-kratni slovenski prvak dosegel eno zmago, bil enkrat drugi in trikrat tretji, kar pa ni bilo dovolj za osmerico, ki se bori za finale, na koncu je pristal na 11. mestu. Skupno je v seštevku prav tako 11. s 43 točkami.



V velikem finalu je Fricke presenetil favorita za končno slavje v sezoni, zmagal je pred domačinom Maciejem Janowskim, tretji je bil Woffinden, četrti pa Zmarzlik.