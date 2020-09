V toskanskem kaosu so želeli vse pobiti

Mugello

Osmoljenec Verstappen

V Mugellu je bil avtomobilski odpad. FOTO: Claudio Giovannini/ Reuters

Nesrečna trinajstica

Povišan srčni utrip

- Kot da kaos zaradi koronavirusa ni že dovolj velik, se je včeraj zgodil tudi v osrčju srednjeveške Toskane. Pa se niso mestne državice udarile med seboj, bila je dirka za VN Toskane v formuli 1.V Mugellu je zmagal, že šestič v sezoni in 90. v karieri, že na naslednji dirki v Sočiju lahko izenači rekord legendarnega Michaela Schumacherja, 91 zmag na dirkah za svetovno prvenstvo.Da je bildrugi, seveda ne preseneča, tretje mesto Tajca, tudi po zaslugi številnih odstopov, pač.Dirka je bila namreč kaotična, zaradi nesreč so jo dvakrat prekinili, v boju za prevlado mestnih državic (v športnem žargonu ekip F1) pa jo je v jubilejni tisoči dirki slabo odnesel Ferrari. To je bila sploh prva preizkušnja formule 1 na njegovi testni stezi v Mugellu,inpa sta bila spet nekonkurenčna in komaj ujela točke.Veliko se je dogajalo na stezi in zaradi dveh prekinitev tudi ob njej, ko so morali odstraniti ostanke razbitih dirkalnikov in so dirkači v boksih čakali na nova štarta. Nič kaj zadovoljen ne more biti niti, na štartu mu je ponagajala tehnika, že po nekaj zavojih je bil po trčenju v pesku. Ni se mogel rešiti, tako da je odstopil. V tem prvem incidentu je imel glavno vlogo zmagovalec pretekle dirke v Monzi, tudi on je hitro končal dirko.Ko je varnostni avto po prvem posredovanju končeval svojo nalogo, pa je počilo že drugič. Medtem ko je takrat vodilni Bottas tik pred štartno črto, ko še ni bilo dovoljeno prehitevanje, s počasno vožnjo nadzoroval tekmece, je v ozadju po hujšem trčenjuinna stezi ostalo toliko razbitin, da nov vpoklic varnostnega avtomobila ni bil mogoč.Nekateri dirkači so menili, da je bil posredni krivec za vse skupaj Bottas,je po radijski zvezi jezno pripomnil, ali jih želijo vse ubiti. Na stezi je bilo le še 13 dirkalnikov, drame pa še ni bilo konec. Petnajst krogov pred ciljem je namreč s steze zletel še, kar je zahtevalo dodatno posredovanje varnostnega avtomobila in povzročilo še en ponoven štart.A Hamilton se je pripeljal tja, kamor je želel. »Imeli smo kar tri dirke. Kar težko je bilo, še vedno imam povišan srčni utrip. A najbolj pomembno je, da je tu nova zmaga, moja že 90. Noro,« je bil zadovoljen svetovni prvak. »Veliko se je dogajalo, a mi preprosto nismo imeli dovolj moči in ritma, tako da je bilo to pač vse z naše strani,« pa je za lastno ekipo neuspešno dogajanje na domačem dvorišču ocenil Sebastian Vettel.