V treh tednih znano, kdaj bodo OI 2021

Ljubljana - Organizacijski odbor za pripravo olimpijskih iger v Tokiu meni, da je najustreznejši novi termin za izvedbo iger med junijem in septembrom prihodnje leto, predsednika organizacijskega odbora Jošira Morija danes povzema japonska tiskovna agencija Kyodo News.



»Mislim, da moramo razmišljati prav o tem obdobju. Upam, da bomo ustrezno rešitev lahko sprejeli že v naslednjem tednu,« je še dejal Mori.



Zaradi pandemije koronavirusa je Mednarodni olimpijski komite (Mok) v dogovoru z japonskimi organizatorji in političnim vodstvom države sporočil, da iger v načrtovanem datumu med 24. julijem in 9. avgustom letos ne bo. Skupaj so določili časovni okvir, ki predvideva, da se morajo igre izvesti do poletja 2021.



Kyodo News piše, da bo Mok odločitev o novem terminu sporočil najkasneje v treh tednih.



Iskanje novega termina je težavna zaradi prepolnega koledarja v letu 2021, kjer se je večini svetovnih prvenstev zdaj pridružilo še evropsko prvenstvo v nogometu, ki je prav tako prestavljeno za leto dni. Novi roki pa bodo v prestavitev tekmovanj prisilili tudi Mednarodne športne zveze, vse te spremembe pa se bodo morale uskladiti tudi s televizijskimi hišami, ki imajo plačane pravice prenosov. Prav zato se Moku z izborom datuma že mudi.