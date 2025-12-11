V Trentu avtobus navijačev, doma bo Tivoli premajhen

Slovenski prvaki so ambiciozno vstopili v novo odbojkarsko sezono. Okrepljeni z reprezentančnim jedrom so se prebili skozi zahtevno kvalifikacijsko sito v ligi prvakov. Proti Dinamu iz Bukarešte so viseli na nitki, a so zdržali. Z mislijo na glavno nagrado, šest zahtevnih tekem v skupinskem delu elitnega tekmovanja, je ACH Volley pred sezono močno okrepil proračun, igralski kader in na klop pripeljal slovitega Igorja Kolakovića, ki v evropskem odbojkarskem prostoru uživa velik sloves. Danes (20.30) se bo v Trentu zgodba začela zares.

Stavite na svojega favorita v odbojkarski ligi prvakov.

Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

Žreb Ljubljančanom ni bil naklonjen, za uvod so se včeraj zjutraj odpravili na gostovanje k italijanskem prvaku Trentinu, kjer jih bo bodril tudi avtobus slovenskih navijačev. Teh bo še več na treh domačih tekmah, že v kvalifikacijah je bil Tivoli poln, v skupinskem delu se lahko zgodi, da bo za vse ljubitelje odbojke premajhen. K novi sezoni v LP se optimistično ozira tudi 39-letni reprezentančni bloker Alen Pajenk.

Kako težka je bila pot skozi kvalifikacije do glavnega dela lige prvakov?

Lahko bi rekli, da je šlo za eno stopničko na naši poti v tej sezoni, ki smo jo dokaj dobro prestopili in opravili nalogo. Zdaj se bo šele začelo tisto, za kar smo dva, tri mesece res trdo delali in dvigovali formo, da bi se pokazali v čim boljši luči in tudi naredili nekaj. Zagotovo ni naš cilj, da smo le opazovalci.

Servis bo zelo pomemben za zmago. FOTO: ACH Volley

Vam je prišla pot skozi tri kvalifikacijska kola v luči pomanjkanja težkih tekem prav?

Zdaj, ko smo jih uspešno opravili, lahko rečemo, da je bilo dobro. Po drugi strani pa tudi ne, to so bili dodatni zahtevni dvoboji za telo in vemo, da vsaka tekma šteje.

Če bi naredili več napak na eni, dveh tekmah, zdaj ne bi bili tukaj. To je bilo stresno. Smo pa videli, kje smo v primerjavi z mednarodno konkurenco, v domačem prvenstvu te slike ne dobimo.

Za začetek vas v ligi prvakov čaka sloviti italijanski prvak Trentino, ki ga dobro poznate.

Zagotovo igrajo zelo dobro, na začetku so se še malo lovili z novimi igralci. Na vsakem položaju imajo vrhunske odbojkarje, na to se bomo poskušali čim bolje taktično pripraviti. Ni velikih skrivnosti, najprej bomo morali zaključiti vse lahke žoge, kar nikoli ni preprosto, šele nato lahko z nasprotnimi napadi iščemo priložnosti. Osnova bo močan servis, da jih spravimo stran od mreže.

Glavna nevarnost grozi od Alessandra Michieletta. Zakaj je tako učinkovit?

Zelo težko ga je ustaviti, ker sta s podajalcem Riccardom Sbertolijem dobro uigrana in dobiva žoge na mesta, ki jih želi. Ima velik razpon rok in odličen odriv, žogo zadane tako visoko, da ga je z blokom res težko ustaviti. Zato bo še pomembnejša naša obramba, da žoge nikakor ne spustimo na tla.

Tudi ACH Volley ima izkušeno in kakovostno moštvo. V Trento ne odhajate le na izlet?

Vsekakor, mesto že dobro poznamo, tja se ne bi peljali le kot turisti. Gremo po zmago, ne pričakujemo nič manj.

Obeta se glasna podpora s tribun. FOTO: ACH Volley

V izenačeni skupini z Ziraatom in Toursom vas tuja javnost uvršča na četrto mesto.

Imamo najtežjo možno skupino v ligi prvakov, a me to osebno ne moti, želel sem si čim težje nasprotnike. Proti njim ni lažje, a nekako igraš boljše, iz sebe iztisneš še več. Vseh šest tekem bo odličnih, na koncu pa se lahko zgodi marsikaj.

Kako ste izkoristili obdobje od zadnje kvalifikacijske tekme za piljenje forme pred gostovanjem pri Trentinu?

Ne bom rekel, da smo ravno počivali, imeli smo veliko močnih treningov, da smo se pripravili na ritem tekme. Pričakujem, da bo telesno zelo zahtevna, to nas ne sme presenetiti. Kar bomo naredili, bo uspeh, premagamo lahko vsakogar.