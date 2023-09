V Varni zlati pesek, v Rim po odličje takšnega sijaja

V nadaljevanju preberite:

Vsa čast Ukrajini, a trikratni srebrni na evropskih prvenstvih imajo kakovost starocelinskih podprvakov. Ali tudi za kaj več, zlato? Slovenski reprezentančni odbojkarji so namreč v četrtfinalni tekmi EP v Varni ugnali ukrajinsko izbrano vrsto s 3:1 (17, 29, -21, 23) in se po bolgarski obali Črnega morja selijo v večno mesto. To pa je pregovorno ukalupnjeno lahko le eno ... Rim. In če je blizu Varne znamenita plaža Zlati pesek, potem slovenski odbojkarji v italijanski metropoli želijo odličje ...