V več kot mesecu premora je McLaren ujel konkurenco

V vročem, a vetrovnem Miamiju se po daljšem premoru končno nadaljuje sezona formule 1. Na šprinterski dirki je bil najhitrejši Lando Norris, ki je z moštvenim kolegom pri McLarnu Oscarjem Piastrijem nekoliko presenetljivo prišel do dvojne zmage. Tretji je bil Charles Leclerc, voznika Mercedesa, na prvih treh dirkah sta prevladovala, sta bila četrti in šesti.

Z najboljšega štartnega položaja je šprintersko dirko, dolgo 19 krogov, začel aktualni svetovni prvak Lando Norris, ki je bil na sinočnjih kvalifikacijah prepričljivo hitrejši od vodilnega v svetovnem prvenstvu Kimija Andree Antonellija (Mercedes). Na prvih petih mestih so bili predstavniki štirih različnih ekip, najbolj pa sta razočarala šesti George Russell (Mercedes) in sedmi Lewis Hamilton (Ferrari).

Ferrarijevi štarti so še naprej najboljši

Oba Ferrarija sta dirko vnovič začela odlično, a enako velja za McLarna – Oscar Piastri je že po prvem ovinku prišel na drugo mesto, vozil je le za ekipnim kolegom Landom Norrisom. Kot že nekajkrat v letošnji sezoni je katastrofalno štartal mladi Italijan Kimi Antonelli, ki je zdrsnil na četrto mesto in je zaostal tudi za Charlesom Leclercom.

Na prvih treh dirkah sezone je bil Mercedes z lahkoto najhitrejši, na Floridi pa so se razmerja moči močno spremenila. FOTO: Clive Mason/AFP

Do konca dirke smo videli nekaj zanimivih prehitevanj, a prvi trije so varno prišli do cilja. Lando Norris, v cilju se je spomnil tudi na pokojnega Alexa Zanardija, se tako veseli pomembne zmage, navijače ekipe papaya pa lahko veseli dvojna zmaga. Tudi Charles Leclerc je lahko s tretjim mestom precej zadovoljen, medtem ko sta Antonelli in Russell na četrtem oziroma petem mestom razočarala svoje privržence.

Na šprinterski dirki točke osvoji prvih osem dirkačev – v bitki za šesto mesto smo videli zanimiv boj, v katerem je Max Verstappen premagal Lewisa Hamiltona, zadnjo točko pa je z Alpinom pobral Pierre Gasly.

A Antonelli je med šprintersko dirko prevečkrat zapustil stezo in je po koncu dobil pet sekund kazni, kar ga je porinilo na šesto mesto, za zeleno mizo sta ga prehitela ekipni kolega Russell in Nizozemec Verstappen.

V kraljici motošporta se razmerja moči hitro spreminjajo

Nico Hülkenberg danes sploh ni dobil priložnosti za nastop. FOTO: Charly Triballeau/AFP

Po prvih treh dirkah so imeli vozniki zavoljo vojne na Bližnjem vzhodu dober mesec dni dolg premor, v katerem so lahko nekatere ekipe ujele nemški Mercedes, ki je z relativno lahkoto dominiral v Avstraliji, na Kitajskem in Japonskem. Še vedno se pojavljajo težave z vzdržljivostjo bolidov, dirke tako danes nista začela Nico Hülkenberg (Audi) in Arvid Lindblad (Racing Bulls), dirkači Aston Martina in Cadillaca pa so bili povsem nekonkurenčni.

Zdaj je razlika med najboljšimi ekipami sicer videti veliko manjša, predvsem sta se Mercedesu približala Ferrari in McLaren, tudi Max Verstappen (Red Bull) pa je lahko vselej nevaren. Nocoj dirkače čakajo še kvalifikacije pred jutrišnjo dirko, ki se bo v nekoliko slabših razmerah začela ob 22. uri po našem času.