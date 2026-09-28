V Velenju novi spektakel, morda tudi Cicipas

Žreb je določil, da bo slovenska moška teniška reprezentanca peti zaporedni dvoboj v Davisovem pokalu igrala doma, njen tekmec v prvi svetovni skupini v začetku februarja 2027 pa bo Grčija, za katero je septembra letos nastopal tudi njen prvi zvezdnik Stefanos Cicipas.

Slovenija bo četrtič v zadnjih šestih sezonah nastopila v prvi svetovni skupini Davisovega pokala, a uvodne preizkušnje na tej ravni tekmovanja še ni preskočila. Dvakrat jo je ustavila Turčija, tudi letos februarja v Velenju, enkrat pa Čile.

Pred kratkim so izbranci zveznega kapetana Grege Žemlje brez težav s 4:0 v Ljubljani ugnali Izrael ter si tako priborili napredovanje, a zdaj bo pred njimi krepko višja ovira. Pričakovati je, da bo tekma z Grčijo v Beli dvorani v Velenju, tradicionalnem prizorišču tekem slovenskih teniških reprezentanc, moške in ženske, v zimskem času.

Grčija bo sicer favorit tako po uvrstitvah igralcev na lestvici ATP, Cicipas je bil nekoč že tretji na svetu, kot razvrstitvi držav na razpredelnici Davisovega pokala: Grčija je 39., Slovenija pa 58.