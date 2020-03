V Vipavo poleti namesto aprila

Ljubljana - Podobno kot v vsej pisani paleti športnih panog se zatika tudi s tekmovalnimi koledarji v reliju. Domača sezona državnega prvenstva v reliju bi se tako morala začeti 24. in 25. aprila v Vipavi, toda krovna zveza AŠ 2005 je sporočila, da so prireditelji zaprosili za prestavitev termina dirke. Obenem je širitev koronavirusa botrovala začasni ustavitvi izdaje soglasij za izvedbo prireditev in treningov v Sloveniji ter za sodelovanje slovenskih voznikov na prireditvah v tujini.



Prireditelji relija v Vipavi, kjer bi morala biti konec aprila jubilejna deseta izvedba tekmovanja, pa so medtem tudi sporočili, da so zaradi aktualnih zdravstvenih okoliščin prestavili dirko. Reli Vipavska dolina bo tako po novem poleti, prireditelji so rezervirali nadomestni termin 21. in 22. avgusta.



V koledarju SP pa tudi še prihaja do sprememb. Nedavno je bil reli po Mehiki ena redkih športnih prireditev, ki je potekala kljub hitro naraščajoči epidemiji, pa še tega so nato predčasno končali. Krovna zveza Fia je zdaj v dogovoru s prireditelji začasno prestavila še dve dirki, reli na Portugalskem in na Sardiniji. Prvi bi moral biti v okolici Matosinhosa med 21. in 24. majem, drugi na Sardiniji pa med 4. in 7. junijem.



Ti dirki sta bili v koledarju SP predvideni kot peta in šesta, že prej pa so prestavili tudi četrto, reli po Argentini, ki bi moral biti po prvotnem urniku med 23. in 26. aprilom.