V vsej zgodovini jo je Ljubljani le enkrat zagodla višja sila

V mestu, kjer prometni zamaški veljajo za vsakdan, je maraton ena redkih zapor cest, ki jih Ljubljančani zdaj sprejemajo skoraj z naklonjenostjo – in to pove več o mestu kot marsikatera statistika. V zadnjih dneh se začnejo priprave na jubilejni 30. NLB Ljubljanski maraton, športno prireditev, ki je od leta 1996 zrasla iz 673 pogumnih udeležencev v dogodek z več kot 29.000 tekači in tekačicami, hkrati pa postala opazen turistični in ekonomski dejavnik.

Članek razkriva, kako se je ljubljanski maraton iz lokalne novosti prelevil v stalnico športnega koledarja, zakaj so rekordi Etiopijcev in Kenijcev pustili pečat, kako so se sprva nezadovoljni prebivalci prelevili v glasne navijače ob trasi in kdaj je mestu načrte dokončno prekrižala višja sila. Bralec bo izvedel, kateri trenutki, imena in vremenski preobrati so oblikovali maratonsko zgodbo Ljubljane – in zakaj bo letošnja, jubilejna izvedba morda postavila novo poglavje.