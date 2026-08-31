V zakonski jarem skočila vrhunska slovenska športnica

V zakonski jarem je skočila še ena vrhunska slovenska športnica. Odlična judoistka Kaja Kajzer, ki se lahko med drugimi uspehi pohvali z dvema naslovoma evropske podprvakinje (Lizbona 2021 in Zagreb 2024), je dahnila usodni da svojemu dolgoletnemu srčnemu izbrancu Roku Žabkarju.

»Opis ni potreben,« je 26-letna Ljubljančanka na družbenih fotografijah zapisala ob fotografiji, na kateri se poljublja s svojim možem. Judoistka Bežigrada, ki je letos v kategoriji do 63 kilogramov navdušila z zmago na turnirju za svetovni pokal v Ljubljani in bronasto kolajno na tekmovanju za grand slam v Tbilisiju, kjer se ji je nato sredi aprila s petim mestom le za malo izmuznilo iz rok novo odličje, bo po poroki nadaljevala priprave za svetovno prvenstvo v Bakuju (med 4. in 11. oktobrom).

Kajin naslednji veliki (športni) cilj je nastop na olimpijskih igrah čez dve leti v Los Angelesu. Z največjo športno prireditvijo ima še neporavnane račune iz Pariza 2024 in Tokia 2021, kjer je bila peta.