Slovenci proti Poljski za finale evropskega prvenstva

Slovenska odbojkarska reprezentanca nas znova in znova navdušuje z odličnimi predstavami in tudi danes lahko pričakujemo novo veliko tekmo. Slovenci bodo ob 17. uri v Milanu stopili na parket v polfinalu evropskega prvenstva, na drugi strani mreže pa jih čaka stari znanec – Poljska.

Vložek je ogromen. Zmaga prinaša boj za naslov evropskega prvaka, poraženec pa bo dan pozneje igral za bron. Slovenija bo lovila že četrti nastop v finalu evropskega prvenstva.

Pot med najboljšo četverico si je odprla z zmago nad Belgijo s 3:1, Poljska pa je bila v četrtfinalu s 3:0 boljša od Nemčije.

Slovenija – Poljska 0:0

1. niz: Slovenci so polfinale začeli v postavi Uroš Planinšič, Nik Mujanović, Rok Možič, Klemen Čebulj, Alen Pajenk in Jan Kozamernik, na mestu libera pa je Jani Kovačič. Poljski selektor Nikola Grbić je na parket poslal Marcina Komendo, Bartlomieja Boladza, Wilfreda Leona, Tomasza Fornala, Bartlomieja Lemanskega in Szymona Jakubiszaka, libero je Jakub Popiwczak.

Uvod v polfinale je zelo izenačen. Poljaki so povedli s 6:5, Slovenci pa jim v prvih izmenjavah ne dovolijo, da bi se odlepili.

Poljaki so prišli do nekoliko občutnejše prednosti. Pri vodstvu Poljske z 9:6 je Fabio Soli vzel prvi odmor.

Po zapravljenem servisu Slovencev in nato še Poljakov je razlika ostala pri dveh točkah. Poljska vodi s 14:12, Slovenija pa še naprej drži priključek.

Poljaki so se prvič nekoliko resneje odlepili. Pri vodstvu z 18:14 imajo štiri točke prednosti, Slovenci pa bodo morali v zaključku niza hitro ujeti ritem.

Slovenci so pri zaostanku 14:18 zahtevali video pregled zaradi domnevnega dotika mreže, a izziv ni bil uspešen. Poljaki so nato še povečali prednost in povedli z 20:15. Prvi niz se vse bolj nagiba na njihovo stran.

1. niz: Slovenci se še ne predajajo. S tremi zaporednimi točkami so znižali zaostanek na 17:20.