V zlati dvorani, kjer je pokal dvignil Goran Dragić, je čas za novo zgodbo

Poletje 2026 se za slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco razpleta izvrstno, ne glede na rezultat na evropskem prvenstvu bo ostalo zapisano kot prelomno na poti reprezentance med evropsko in kasneje tudi svetovno elito. Zgodovinski kolajni v evropski ligi je sledila uvrstitev v ligo narodov, zahtevna skupina na evropskem prvenstvu, ki ga ob Turčiji gostijo še Švedska, Češka in Azerbajdžan, pa za mlado izbrano vrsto Alessandra Oreficeja prinaša več zrelostnih izpitov. Slovenska odbojka živi zlato dobo, ki je plod strokovnega in načrtnega dela in nikakor ni naključna. »Pot do VNL je bila dolga, izkušene igralke, kot sta Saša Planinšec in Eva Pavlović Mori, to najbolje vedo. Zdaj moramo dosežke pravilno unovčiti, naj bodo spodbuda in kažipot za mlade,« je najprej reprezentanci čestital ...