Valentino Rossi je njegov vzornik, prijatelj in šef

Nedeljska dirka za veliko nagrado Francije ni bila le jubilejna tisoča v zgodovini motociklističnega svetovnega prvenstva. Prinesla je številna vznemirjenja, po katerih je do cilja privozilo le 13 nastopajočih v elitnem razredu motoGP. Gledalci – rekordnih 278.805 se jih je zbralo ob progi med celotnim sporedom minuli konec tedna – so stiskali pesti za domača asa Johanna Zarcoja (na koncu 3.) in Fabia Quartararoja (7.), vendar so znali toplo pozdraviti tudi zmagovalca iz Italije.

Marco Bezzecchi se je v svoji drugi sezoni v kraljevski konkurenci dvakrat povzpel na najvišjo stopničko odra za najhitrejše, obakrat v izjemnih okoliščinah. Na VN Argentini je tekmovalce premočil dež, v Le Mansu pa so eden za drugim, tudi najbolj izkušeni, leteli po zraku in trdo pristali na asfaltu. Takšnih scenarijev ni pričakoval niti 24-letni dirkač iz Riminija, ki je v seštevku SP zdaj drugi s točko zaostanka za lanskim prvakom Francescom Bagnaio.

Ključno je bilo leto 2015, ko sem postal italijanski prvak in ko mi je Valentino odprl vrata svoje akademije. Marco Bezzecchi

»Ko sem se zjutraj zbudil, nisem imel občutka, da se začenja moj dan. Vozil sem previdno, saj si z mehkimi gumami nisem smel privoščiti vožnje onstran limita, ko sem se nekako prebil v ospredje, pa sem bil vse bolj sproščen. Končno sem dočakal prvo zmago na suhi progi,« je bil uspeha vesel adut Ducatijevega satelitskega moštva VR46. Iz kratic in številke ni težko uganiti, da ga vodi legendarni Valentino Rossi, devetkratni svetovni prvak (sedemkrat v najmočnejšem razredu) ter zmagovalec na rekordnih 89 dirkah do 500 ccm in motoGP.

Marco Bezzecchi in Valentino Rossi (desno) prebijeta veliko časa skupaj. FOTO: Instagram

Vedno bo hvaležen Rossiju

Slavnemu rojaku Bezzecchi priznava največ zaslug za vzpon, čeprav ga je za dirkanje navdušil oče Vito, lastnik mehanične delavnice za popravilo tovornjakov. »Naša družina je veliko žrtvovala med mojim učnim obdobjem in vzpenjanjem po dirkalnih kategorijah. Ključno pa je bilo vendarle leto 2015, ko sem postal italijanski prvak v konkurenci moto3 in ko mi je Valentino odprl vrata svoje akademije za mlade dirkače. Brez njega danes ne bi dajal izjav. Ponudil mi je priložnost, da se začel nastopati v svetovnem prvenstvu, nato pa je uvrstil v svojo ekipo moto2 in slednjič še motoGP,« se hvaležno spominja novi junak iz pokrajine Emilija Romanja, ki je dala celo vrsto odličnih motociklistov. Med drugimi Lorisa Capirossija, Fausta Gresinija, Andreo Doviziosa, Marca Melandrija, Manuela Poggialija in Marca Simoncellija.

Bezzecchi zaradi živahnih kodrov in istega imena mnoge spominja na slednjega, ki je tragično umrl na VN Malezije 2011 pri pičlih 24 letih in je bil dober Rossijev prijatelj. Tradicijo nadaljuje 12 let mlajši Marco. Med odraščanjem je občudoval Valentinove vragolije na motorju, zdaj pa prebije veliko prostega časa z njim in tudi z Bagnaio, ki se je pred selitvijo v Ducatijevo tovarniško moštvo prav tako kalil pri VR46. Je to napoved možne rokade na svetovnem vrhu?

»Marco in Pecco (Bagnaia op. p.) sta prijatelja, a tudi velika tekmeca v pravem pomenu besede. Pogosto skupaj trenirata v mojem 'ranču', kar jima brez dvoma koristi. Zato menim, da lahko tudi Marco osvoji šampionsko lovoriko,« ocenjuje Rossi, medtem ko Bezzecchi vztraja, da še ne razmišlja o naslovu prvaka. In če bo nekoč prišel ta dan, bo moral izpolniti obljubo ter prevoziti častni krog zgolj v spodnjem perilu.