Valentino Rossi ne bo priznal poraza niti koronavirusu

dirk bi morali spraviti pod streho v razredu motogp, da bi bila letošnja sezona veljavna.

AFP Valentino Rossi še ne viidi začeta SP na obzorju. FOTO: AFP

Obveznih je 13 dirk

Ko zlovešči koronavirus še ni prodrl v naša življenja in ustavil vseh športnih tekmovanj, jezaupal, da še ne ve, če bo dirkal tudi v sezoni 2021. »To bi imelo smisel le, če bom letos bolj konkurenčen, kot sem bil lani. Potrebne odgovore mi lahko dajo le dirke,« je dejal. Toda kako naj zdaj razmišlja sedemkratni svetovni prvak elitnega razreda motogp, ko bodo udeleženci motociklističnega SP zelo veseli, če bodo izpeljali vsaj polovico predvidenih preizkušenj? Mnogi so prepričani, da ga bo športna strast podžgala k podaljšanju kariere.Na uvodni dirki letošnje sezone v Katarju so štartali le motoristi v konkurenci moto2 in moto3. Nato so na hitro preložili VN Tajske, Amerik in Argentine na oktober in november, prav tako odpovedane VN Španije, Francije, Italije in Katalonije pa čakajo na nadomestne termine, čeprav je malo verjetno, da jih bodo našli za vse.Naslednja dirka na prvotnem koledarju bi morala biti VN Nemčije 21. junija in vprašanje je, ali se bo na njem obdržala, podobno kot preizkušnja na Nizozemskem le teden dni pozneje. Rossi je pričakoval, da bo dobil nekaj pomembnih odgovorov do 31. maja, ko bi moral nastopiti v domačem Mugellu, v najboljšem primeru jih bo dobil konec avgusta, ko bi lahko imel za seboj pet nastopov. O črnem scenariju pa noče niti razmišljati.»Pandemija mi je zares prekrižala račune. Toda glede na številne tragedije pri nas v Italiji in po celem svetu to sploh ni najpomembnejše. Slab znak za šport je bila že preložitev nogometnega EP, zdaj pa vsi skupaj le čakamo, kdaj se bomo lahko vrnili v akcijo. Osebno menim, da se bo motociklistično SP težko začelo pred julijem,« ocenjuje že 41-letni Rossi, ki ne skriva želje, da bi po bledi sezoni 2019 in skoraj triletnem čakanju na 90. zmago v kraljevskem razredu (drugi na lestvici vseh časov jez 68, tretjis 56) uprizoril pravi labodji spev in obudil spomine na njegova najboljša leta. Nikakor se ne želi posloviti kot povprečnež, poraza ne bo priznal niti koronavirusu, proti kateremu se bori s številnimi človekoljubnimi gestami.Vodja Yamahinega moštvaje prepričan, da bodo razmere okrepile Rossijevo željo, da bi tekmoval tudi v SP 2021, čeprav je že jasno, da bosta sedeža v Yamahini tovarniški zasedbi Monster Energy pripadla Špancuin Francozu. Italijanski as bi se moral zadovoljiti z mestom v podružnični zasedbi Petronas, imel pa bi na voljo tovarniški motor in popoln tehnični ustroj. Če se bo upokojil, pa mu bodo ponudili vlogi vodje programa za mlade dirkače in Yamahinega ambasadorja.»Upal sem, da bom ob prihodu v Mugellu že vedel, kako mi kaže, in če nisem morda že za staro šaro. Zdaj je pomembno, da bomo spravili pod streho čim več dirk. Na prvotnem koledarju sezone je bilo 20 dirk, zdaj pa se moramo čim bolj približati številki 19. Po pravilih SP bi morali imeti vsaj 13 preizkušenj, da bi bila sezona veljavna. Glede na razmere bi morda lahko bili nekoliko prožni,. Najprej pa moramo videti, kaj bo rekel koronavirus,« meni Valentino Rossi.