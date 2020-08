FOTO:Valentino Rossi se je le za las izognil letečemu motorju

15.

zmago v motoGP je včeraj slavil Italijan Andrea Dovizioso.

Andrea Dovizioso je ubranil zmago na veliki nagradi Avstrije. FOTO: Joe Klamar/AFP

Ni pristal na polovico manjšo letno plačo

Ljubljana – Na veliki nagradi Avstrije, četrti letošnji postaji za svetovno prvenstvo v razredu motoGP, je najlepšo zgodbo spisal italijanski motociklistični as. Potem ko mu nazadnje nikakor ni šlo po načrtih in željah (na prejšnji dirki v Brnu se je moral zadovoljiti šele z 11. mestom), je včeraj na Red Bullovem Ringu v Spielbergu znova pokazal roge oziroma zobe in ubranil lansko zmago.Tako je »DesmoDovi« na avstrijskem Štajerskem še tretjič po letih 2017 in 2019 kot prvi prevozil ciljno črto in še petič zapovrstjo stopil na oder za najboljše motoriste na svetu. In to le dan po tem, ko je vodstvo Ducatija sporočilo, da z njim ne bo podaljšalo pogodbe, ki mu bo potekla po koncu sezone. Toda Dovizioso odgovornim v italijanskem moštvu (vsaj javno) ni zameril, kakor je mogoče soditi tudi po izjavi, ki jo je dal po koncu razburljive preizkušnje.»Zahvalil bi se rad ekipi,« je 34-letni Italijan dejal po podvigu in pristavil, da je bila dirka, na kateri ni manjkalo prehitevalnih manevrov, spektakularnih trčenj in bolečih padcev, izjemno zahtevna. »Vedel sem, da sem v določenih zavojih hitrejši od tekmecev, kar sem na srečo znal izkoristiti. Zares sem vesel in ponosen, da mi je tu spet uspelo zmagati,« je odleglo Doviziosu, ki je imel v cilju 1,377 sekunde naskoka pred drugouvrščenim Špancem(Suzuki), medtem ko je tretjeuvrščenega Avstralca(Ducati) od zmagovalca ločilo 1,549 sekunde.Dovizioso naj bi sicer v nemilost vodilnih mož pri Ducatiju, ki so mu za podaljšanje pogodbe ponujali dva milijona evrov, torej polovico zdajšnje letne plače, padel lani po dirki na Sachsenringu, po kateri se je pritoževal, da desmosedici GP19 na nekaterih progah (že leta) preprosto ni konkurenčen. Po razočaranju na veliki nagradi Češke se je odločil drugače uporabljati zadnjo zavoro, kar je hitro obrodilo sadove. Že na petkovem uvodnem prostem treningu v Spielbergu se je namreč na svojem »jeklenem konjičku« znova počutil bistveno bolje.Dirko v Spielbergu, kjer se bodo najboljši motoristi za točke v svetovnem prvenstvu potegovali tudi prihodnjo nedeljo, je sicer v devetem krogu zaznamovala grozljiva nesreča, ko je Italijan(Yamaha) na najhitrejšem delu steze trčil v pred seboj vozečega Francoza(Ducati), njuna (leteča) motorja pa sta nato le za las zgrešila Yamahina tovarniška dirkačain. Če bi ju zadela, se za njiju zagotovo ne bi dobro končalo, tako da sta imela zares velikansko srečo. Avstrijski prireditelji so zaradi nesreče seveda prekinili dirko in jo začeli znova, ko so očistili progo.Velika nagrada Avstrije je imela tudi več osmoljencev, med njimi je bil vsekakor Španec(KTM), ki je vodil do prekinitve, po nadaljevanju pa ga je s steze pospravil Portugalec(KTM). V pesku je končal tudi Španec(Suzuki), ki je malo pred koncem zdrsnil s proge kmalu za tem, ko se je že prebil v vodstvo mimo Doviziosa.Rossi si je v cilju, v katerega je pridrvel tik za četrtouvrščenim Južnoafričanom(KTM), zmagovalcem prejšnje preizkušnje na Češkem, globoko oddahnil, vodilni v skupni razvrstitvi(Yamaha), ki je imel težave z zavorami, pa se je moral sprijazniti z osmim mestom.Na prav tako prekinjeni dirki razreda moto2, ki jo je zasenčil grd padec Malezijca(Speed Up), je bil najhitrejši Španec(Kalex), v moto3 pa se je zmage veselil Jorgejev rojak(KTM).