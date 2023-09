Varna ni bila pivovarna, naj se zato Rim zlato rima

V nadaljevanju preberite:

Rim je večno mesto, večna je na evropskih prvenstvih uvrstitev slovenskih odbojkarjev na drugo, srebrno mesto. No, lopnili smo se po glavi, mučila nas je nočna mora. Zdaj smo zbujeni, Slovenija pa bo še tretjič zapored igrala v polfinalu starocelinskega prvenstva za odbojkarje. V letih 2015, 2019 in 2021 sta selektorja, Italijana Andrea Giani in Alberto Giuliani, slovenske fante pripeljala v zaključne boje, a je zmanjkal prav zadnji korak na zlato stopničko. Francozi, Srbi in Italijani so se okronali kot najboljši v Evropi, v najnovejšem obračunu bo Slovencem danes ob 18. uri v rimski dvorani PalaLottomatica nasproti stala poljska izbrana vrsta.