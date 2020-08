FOTO:Včasih se sprašuje, kako je vse to sploh zmogla

Ljubljana – Lucija Polavder 15. avgusta leta 2008 nikoli ne bo pozabila. Na tisti dan je imela namreč kar dva praznika; ob Marijinem vnebovzetju je namreč slavila tudi največji uspeh na svoji športni poti. Jutri bo minilo natanko dvanajst let od njenega podviga na olimpijskih igrah v Pekingu, na katerih je zablestela z bronasto kolajno v judu.»To so lepi spomini. Morda je zdaj moje zadovoljstvo še večje, kot je bilo tisti dan, ko še nisem zares dojela, kaj mi je uspelo. Takrat sem bila predvsem vesela, da je bilo vsega konec. Pot do olimpijskega odličja je bila namreč res dolga in naporna. Bilo je ogromno odrekanja, včasih se ...