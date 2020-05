Ve, kako gre Michaelu Schumacherju

Ljubljana – Le redki vedo, kakšno je zdaj zdravstveno stanje 51-letnega Michaela Schumacherja, sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli 1, ki je konec leta 2013 pri padcu med smučanjem v Meribelu utrpel hujše poškodbe glave. Eden od teh, ki so seznanjeni s tem, je Felipe Massa, Nemčev nekdanji ekipni kolega pri Ferrariju (v sezoni 2006).



Brazilski dirkač, ki zdaj tekmuje v formuli E, v kateri brani barve moštva Venturi, je vse do danes ostal v dobrih odnosih z Michaelovo družino. »Vem, kako mu gre. Njegov položaj ni preprost, je v težki situaciji, vendar pa moramo spoštovati družino, ki noče širiti informacij o Michaelovem stanju. In kdo sem jaz, da bi to počel?« se je v pogovoru za Fox Sports vprašal 39-letni as iz Sao Paula, ki je v formuli 1 dosegel enajst zmag, od teh šest v sezoni 2008, ko je v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo osvojil drugo mesto s pičlo točko zaostanka za Lewisom Hamiltonom.



Ob tem je pripomnil, da vsak dan sanja o tem in moli, da bi se Schumacherjevo stanje vendarle izboljšalo. »Močno si želim, da bi se Michael nekega lepega dne spet pojavil na dirkališču, še toliko bolj, ker zdaj že uspešno dirka tudi njegov sin Mick. Molim, da bom to enkrat le doživel,« si želi Massa.