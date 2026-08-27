Večer rekordov v Zürichu, med junaki tudi Slovenec

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Američanka Masai Russell (100 m ovire) in Brazilec Alison dos Santos (400 m ovire) sta bila velika junaka diamatne lige v Zürichu. Na znamenitem mitingu Weltklasse sta posatvila nova svetovna rekorda, na 100 m ovire zdaj znaša 12,09. Za tri stotinke je bila Russell hitrejša od časa Nigerijke Tobi Amusan izpred štirih let na svetovnem prvenstvu v ameriškem Eugenu. Russell je ugnala prav Amusan, ki je z 12,23 prav tako tekla zelo hitro.
Šestindvajsetletna Russell je zdaj prva tekmovalka v zgodovini, ki se je spustila pod mejo 12,1 sekunde. Olimpijska prvakinja iz Pariza je že pred tem v sezoni tekla najhitreje, ko je z 12,14 v Xiamenu na Kitajskem svetovni rekord zgrešila le za dve stotinki.
Potem ko je dos Santos na 400 m ovire dobre pol ure pred tem postavil najboljšo znamko s 45,80 je število svetovnih rekordov na stadionu Letzigrund premaknila na 27. Pred tem na slovitem stadionu ni bilo svetovnega rekorda 17 let.
Od Slovencev so na mitingu Weltklasse nastopili trije. Matic Ian Guček je v omenjeni disciplini 400 m ovire dosegel nov državni rekord s 47,80. Prvič v karieri se je spustil pod 48 sekund. Svojo najboljšo znamko iz Birminghama je izboljšal za 23 stotink. Že v sredo je na posebni mestni prireditvi nastopala Tina Šutej. S 4,75 m je v skoku s palico, tekmovanje je potekalo na atletskem poligonu ob glavni železniški postaji, zasedla peto mesto. Slavila je Američanka Hana Moll s 4,90. Danes je na 1500 m ritem narekoval še tretji Slovenec v Zürichu, Žan Rudolf. Čas najboljšega Američana Cola Hockerja pa je bil 3:31,71.
V izjemnem obračunu so lahko gledalci danes uživali tudi v moškem skoku s palico. Letos najboljša, Šved Armand Duplantis in Grk Emanuil Karalis, sta si izmenjevala najboljše skoke na mitingu. Karalis je prvič v karieri preskočil 6,2 m, s čimer je za tri centimetre izboljšal osebni rekord, a ga je v prvem poskusu na 6,25 m nato preskočil Duplantis. Oba sta nato poskušala še na višini novega svetovnega rekorda 6,32 m. Centimeter manj je letos v domači Uppsali preskočil Duplantis, za Karalisa pa je bila ta višina ob dveh poskusih nedosegljiva. Vseeno pa se lahko pohvali z grškim rekordom. Tudi odlični Šved je bil malce prekratek, v prvem in tretjem poskusu je bil zelo blizu, a se je letvica zazibala ravno toliko, da je padla za 26-letnim Duplantisom.
Tudi v ženskem teku na 800 m je izjemno predstavo pokazala domačinka Audrey Werro. Z 1:53,70 je dosegla najboljši letošnji čas, rekord mitingov diamantne lige, obenem pa je za kar 43 let starim svetovnim rekordom Jarmile Kratochvilove zaostala vsega 42 stotink sekunde. Drugouvrščena Nizozemka Femke Broeders-Bol je dosegla nizozemski rekord z 1:54,71. Nekdanja tekačica na 400 m ovire je v svoji prvi sezoni v novi disciplini že deveta najhitrejša tekačica v zgodovini. Werro je na tej lestvici tretja. Najboljši letošnji čas na svetu je prav tako na 800 m postavil Kenijec Emmanuel Wanyonyi na 800 m. Z 1:41,76 je za sedem stotink ugnal Alžirca Djamela Sedjatija. Šrilančan Rumesh Tharanga Pathirage je kopje zalučal 92,07 m in le za pol metra zaostal za svojim letošnjim najboljšim metom. Na 200 m pa je z najboljšim letošnjim časom 19,62 slavil Američan Kenny Bednarek.
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