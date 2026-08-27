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Večer rekordov v Zürichu, med junaki tudi Slovenec

Američanka Masai Russell in Brazilec Alison dos Santos sta bila velika junaka diamatne lige v Zürichu. Nov državni rekod Matica Iana Gučka.
Matic Ian Guček je na slavnem atletskem mitingu v Zürichu postavil noiv držćavni rekord v teku na 400 m z ovirami. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
Galerija
Matic Ian Guček je na slavnem atletskem mitingu v Zürichu postavil noiv držćavni rekord v teku na 400 m z ovirami. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
Š. R., STA
27. 8. 2026 | 14:21
27. 8. 2026 | 22:23
4:32
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Američanka Masai Russell (100 m ovire) in Brazilec Alison dos Santos (400 m ovire) sta bila velika junaka diamatne lige v Zürichu. Na znamenitem mitingu Weltklasse sta posatvila nova svetovna rekorda, na 100 m ovire zdaj znaša 12,09. Za tri stotinke je bila Russell hitrejša od časa Nigerijke Tobi Amusan izpred štirih let na svetovnem prvenstvu v ameriškem Eugenu. Russell je ugnala prav Amusan, ki je z 12,23 prav tako tekla zelo hitro.

Šestindvajsetletna Russell je zdaj prva tekmovalka v zgodovini, ki se je spustila pod mejo 12,1 sekunde. Olimpijska prvakinja iz Pariza je že pred tem v sezoni tekla najhitreje, ko je z 12,14 v Xiamenu na Kitajskem svetovni rekord zgrešila le za dve stotinki.

Potem ko je dos Santos na 400 m ovire dobre pol ure pred tem postavil najboljšo znamko s 45,80 je število svetovnih rekordov na stadionu Letzigrund premaknila na 27. Pred tem na slovitem stadionu ni bilo svetovnega rekorda 17 let.

Američanka Masai Russell je najhitrejša zemljanka v teku na 100 m ovire. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
Američanka Masai Russell je najhitrejša zemljanka v teku na 100 m ovire. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Odlični Matic Ian Guček

Od Slovencev so na mitingu Weltklasse nastopili trije. Matic Ian Guček je v omenjeni disciplini 400 m ovire dosegel nov državni rekord s 47,80. Prvič v karieri se je spustil pod 48 sekund. Svojo najboljšo znamko iz Birminghama je izboljšal za 23 stotink. Že v sredo je na posebni mestni prireditvi nastopala Tina Šutej. S 4,75 m je v skoku s palico, tekmovanje je potekalo na atletskem poligonu ob glavni železniški postaji, zasedla peto mesto. Slavila je Američanka Hana Moll s 4,90. Danes je na 1500 m ritem narekoval še tretji Slovenec v Zürichu, Žan Rudolf. Čas najboljšega Američana Cola Hockerja pa je bil 3:31,71.

V izjemnem obračunu so lahko gledalci danes uživali tudi v moškem skoku s palico. Letos najboljša, Šved Armand Duplantis in Grk Emanuil Karalis, sta si izmenjevala najboljše skoke na mitingu. Karalis je prvič v karieri preskočil 6,2 m, s čimer je za tri centimetre izboljšal osebni rekord, a ga je v prvem poskusu na 6,25 m nato preskočil Duplantis. Oba sta nato poskušala še na višini novega svetovnega rekorda 6,32 m. Centimeter manj je letos v domači Uppsali preskočil Duplantis, za Karalisa pa je bila ta višina ob dveh poskusih nedosegljiva. Vseeno pa se lahko pohvali z grškim rekordom. Tudi odlični Šved je bil malce prekratek, v prvem in tretjem poskusu je bil zelo blizu, a se je letvica zazibala ravno toliko, da je padla za 26-letnim Duplantisom.

Brazilec Alison dos Santos je na slovitem aletskem stadionu Letzigrund postavil 27. svetovnmi rekord. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
Brazilec Alison dos Santos je na slovitem aletskem stadionu Letzigrund postavil 27. svetovnmi rekord. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Tudi v ženskem teku na 800 m je izjemno predstavo pokazala domačinka Audrey Werro. Z 1:53,70 je dosegla najboljši letošnji čas, rekord mitingov diamantne lige, obenem pa je za kar 43 let starim svetovnim rekordom Jarmile Kratochvilove zaostala vsega 42 stotink sekunde. Drugouvrščena Nizozemka Femke Broeders-Bol je dosegla nizozemski rekord z 1:54,71. Nekdanja tekačica na 400 m ovire je v svoji prvi sezoni v novi disciplini že deveta najhitrejša tekačica v zgodovini. Werro je na tej lestvici tretja. Najboljši letošnji čas na svetu je prav tako na 800 m postavil Kenijec Emmanuel Wanyonyi na 800 m. Z 1:41,76 je za sedem stotink ugnal Alžirca Djamela Sedjatija. Šrilančan Rumesh Tharanga Pathirage je kopje zalučal 92,07 m in le za pol metra zaostal za svojim letošnjim najboljšim metom. Na 200 m pa je z najboljšim letošnjim časom 19,62 slavil Američan Kenny Bednarek.

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Več iz teme

atletikasvetovni rekordArmand DuplantisMatic Ian GučekMiting diamantne lige v Zürichu 2026Masai RussellAlison dos Santos

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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