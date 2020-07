Večina Japoncev proti igram v letu 2021

Tokio - Glede na obširno raziskavo med prebivalstvom velika večina Japoncev meni, da bi bilo treba olimpijske igre, ki so jih zaradi koronske pandemije prestavili na prihodnje poletje, bodisi ponovno preložiti bodisi odpovedati v celoti. Le 23,9 odstotka anketirancev je izjavilo, da podpira igre naslednje leto, je danes objavila japonska agencija Kyodo.



Kot piše nemška agencija DPA, je le 23,9 odstotka vprašanih izjavilo, da bi morale biti OI v Tokiu naslednje poletje, je pokazala nacionalna raziskava. Glede na to je 36,4 odstotka anketirancev izjavilo, da je treba igre v Tokiu znova preložiti, 33,7 odstotka pa jih je odgovorilo, da tega ne bi storili. Skupno 75,3 odstotka tistih, ki se zavzemajo za drugi odlog ali odpoved, meni, da svetovna pandemija novega koronavirusa še ne bo kmalu pod nadzorom. 12,7 odstotka meni, da bi se morala japonska vlada prednostno boriti proti širjenju virusa v svoji državi, 5,9 odstotka pa jih je povedalo, da so razlog za njihovo zavrnitev naraščajoči stroški iger.

Zaradi pandemije sta Japonska in Mednarodni olimpijski komite (Mok) konec marca preložila igre na prihodnje poletje, ko naj bi se najboljši športniki zbrali od 23. julija do 8. avgusta 2021.



Japonski organizatorji iger se držijo načrta za leto 2021, vendar želijo poletne igre organizirati v precej okleščeni različici, kot so prvotno načrtovali za to poletje. Zdravje in varnost športnikov, gledalcev in vseh vpletenih je prednostna naloga, so poudarili prireditelji. Hkrati želijo znatno znižati stroške iger.