Jekaterina Vedenejeva bronasta s kiji

Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Jekaterina Vedenejeva, ta je uspešno nastopila na junijskem evropskem prvenstvu v Tel Avivu, a za las ostala brez tako želene kolajne, je dobro nastopila na svetovnih igrah v ZDA. V finalu s kiji je osvojila bronasto odličje in Sloveniji priborila prvo medaljo na svetovnih igrah. V ameriškem Birminghamu se je na svetovnih igrah zbralo približno 3600 tekmovalcev iz več kot sto držav, ki so se pomerili v več kot 30 različnih športnih panogah, med njimi tudi v ritmični gimnastiki.

Vedenejeva je bronu s kiji dodala še četrti mesti v sestavi z obročem in s trakom ter 11. mesto z žogo. »To je bilo eno izmed najtežjih tekmovanj v mojem življenju. Dolgo in naporno potovanje, odsotnost moje trenerke (Rusinja Jelena Drožanova ni prejela akreditacije, op. p.) in sodniške odločitve, ki jih je na trenutke težko razumeti. Kljub tem težavam sem zelo vesela, da imam medaljo s svetovnih iger,« je dejala 28-letna Vedenejeva, sicer Rusinja, ki od leta 2018 na velikih tekmovanjih uspešno zastopa Slovenijo.