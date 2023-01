Vedenejeva, Hribar in Božič s priznanji GZS za leto 2022

V absolutni konkurenci so priznanja dobili Jekaterina Vedenejeva v ritmični gimnastiki, Nikolaj Božič v moški športni gimnastiki in Lucija Hribar v ženski športni gimnastiki. Kot so sporočili iz gimnastične zveze, sta nagradi za najboljša v letu 2022 v kategoriji velika prožna ponjava dobila Matjaž Cotič in Soča Sršen.

Lucija Hribar (GD Zelena jama) je uspešno tekmovala na evropskem prvenstvu, kjer si je s 35. mestom zagotovila nastop v mnogoboju na svetovnem prvenstvu. Na tem je dosegla uvrstitev kariere – 36. mesto v mnogoboju. »Počutim se zelo počaščeno. To priznanje in naslov najuspešnejša športnica v ženski športni gimnastiki mi pomeni zelo veliko, saj sem ga prejela prvič, odkar tekmujem v članski kategoriji,« je po prejemu nagrade za GZS povedala Hribarjeva.

Drugo mesto je osvojila Tjaša Kysselef (GD Zelena jama), tretje pa Teja Belak (GD Zelena jama). V moški konkurenci je slavil Božič (ŠD Narodni dom Ljubljana), ki se je v sezoni 2022 prvič uvrstil v finale na svetovnem pokalu, najprej pred domačim občinstvom na svetovnem pokalu v Kopru, potem še v jesenskem delu sezone v Mersinu. Drugi najuspešnejši je Luka Bojanc (ŠD Narodni dom Ljubljana), tretje mesto je zasedel član ŠD Center Maribor Tin Štros.

V ritmični gimnastiki je v absolutni kategoriji najboljša športnica Vedenejeva (KRG TiM), ki je v sezoni 2022 premikala mejnike slovenske ritmične gimnastike in na SP v Sofiji v sestavi s trakom osvojila zgodovinsko prvo bronasto kolajno. Druga je Karina Gerkman Salaujova (KRG Narodni dom Ljubljana), tretje mesto je pripadlo Tini Hajdinjak (KRG Narodni dom Ljubljana).

Trenerji leta pa so postali Sebastijan Piletič (moška gimnastika), Nataša Retelj (ženska gimnastika) in Jelena Drožanova (ritmična gimnastika). Prvič pa je GZS podelila tudi priznanja za najboljše športnike in športnice v panogi športna akrobatika. Naziva najboljših sta si prislužila Neža Štern (ŠD Ravne na Koroškem) in Gašper Marsetič (ŠK Salto Koper). Zahvalili pa so se tudi številnim članom, ki so po lanski sezoni končali aktivno športno pot.

FOTO: Grega Valenčič/Sportida

Smetano slovenske gimnastike je gostil hotel Bernardin. FOTO: Grega Valenčič/Sportida

