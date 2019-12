Vedno sem bila stroga do sebe, ko grem na tekmo, hočem zmagati

Korošica je že začela s treningi za novo sezono. Po sanjskem letu bo v novem napadala karierni vrh: olimpijsko zlato. Foto Luka Fonda

Na olimpijske igre z novim trenerjem

Janja Garnbret je drugič zapored športnica leta po izboru DŠNS.

Že trenira za prihodnjo sezono, v kateri bo vse podrejeno Tokiu 2020.

Za olimpijsko premiero se bo pripravljala z Romanom Krajnikom.

Zdelo se je, da višje, kot je šlo v letu 2018, ne gre, a v letošnji sezoni je superiornapokazala, da zmore še veliko več. Z rezultati, ki se jim je čudila tudi sama, je navdušila športnoplezalni svet. Med vsemi uspehi sta izstopala dva zgodovinska mejnika: zmage na vseh šestih tekmah za svetovni pokal v balvanskem plezanju in naslovi svetovne prvakinje v treh disciplinah. V prihodnji sezoni jo čaka največji karierni izziv: napad na olimpijsko zlato.Cilji 20-letne Korošice v letu 2019 so bili zmaga v balvanskem seštevku in kolajna na svetovnem prvenstvu z zagotovljeno olimpijsko vozovnico. Vse začrtano je – presegla. Po koncu sezone, ki jo je v seštevku težavnosti končala na 2. mestu, si je vzela 10-dnevni premor, a tudi dopust izkoristila za plezanje (v skali v Španiji). Prostih dni je že konec, za šampionko z najvišjimi cilji so se prejšnji ponedeljek začeli treningi za novo sezono, ki bo dosegla vrhunec poleti z OI v Tokiu. Čeprav smo šele decembra, je njen urnik za leto 2020 skrbno in natančno izdelan do podrobnosti.Šibka točka lastnice šestih naslovov svetovne prvakinje je hitrost, disciplina, ki je obvezen sestavni del olimpijske kombinacije. Balvane in težavnost ima v malem prstu, s hitrostjo pa so se v slovenski reprezentanci začeli ukvarjati zgolj zaradi OI. Zato ji bo namenila ves december. »Trenirala bom vse tri discipline, ampak ta mesec bo poudarek na hitrosti. Januarja se bom posvetila spet moči, balvanom in malo tudi težavnosti, sem pa tja bom priključevala še hitrost, da ohranjam, kar sem naredila decembra,« je razgrnila načrt.Vse bo podredila olimpijskemu nastopu, zato bo v svetovnem pokalu potovala zgolj na izbrane tekme; v Švico, Rusijo, Avstrijo, izpustila bo tiste v Koreji, na Kitajskem in v ZDA. Julijski tekmi v Chamonixu in Briançonu bo izpustila, saj sta v terminu, ki se bliža olimpijski premieri. »Jaz bi seveda šla na vse tekme, če bi lahko, ampak bolj pomembno je, da treniram doma. Če grem na Kitajsko, izgubim veliko časa po vrnitvi domov, saj potrebujem čas za prilagoditev, no, potem je pa treba spet na pot. Izgubiš tri tedne treninga,« si je sestavila optimalni program.Tokio ji je všeč, tudi japonska kultura, glavno mesto dežele vzhajajočega sonca je večkrat obiskala, a tam ni le tekmovala, tja sta se lani odpravila tudi z izbrancem, kjer sta plezala. Februarja prihodnje leto bo šla v Tokio še zadnjič pred OI, tam bo trenirala dva do tri tedne. Čeprav je do olimpijskega spektakla še osem mesecev, je morda olimpijski nastop že vizualizirala? »Ne še. Zdaj, ko sem spet začela trenirati, je pomembno, da uživam, padem v ta vadbeni ritem. Resda pomislim kdaj na olimpijski nastop, a ne bom se še zares ukvarjala s tem, saj ni pravi čas za to,« je poudarila.Na vrhunec sezone gre kot glavna favoritinja, a status ji ne nalaga pritiska. »Od nekdaj sem bila perfekcionistka, stroga do sebe. Ko grem na tekmo, pač hočem zmagati. Zato me status favoritinje, ki mi ga nalagajo drugi, ne zmoti. Pravzaprav se nikoli nisem obremenjevala s tem, kaj misli okolica, saj sem vselej vedela, kaj hočem sama in grem za tem ne glede na pričakovanja drugih,« je dejala in dodala, da zaupa ljudem, s katerimi dela.Deset let je bil njen osebni trenern, letos se je odločila, da bo trenirala sama, pred kratkim pa je naredila spremembo, njen novi trener je zdaj, ki je nazadnje delal z Avstrijci. »Ustrezalo mi je, da sem vadila sama, je pa tudi dobro imeti nekoga, ki razmišlja namesto tebe. Potrebujem nekoga, da me vodi. Tisti eni osebi zaupam, tudi kar zadeva strahove in dvome, z njim to rešim,« je o novem sodelovanju povedala slovenska športnica leta 2018 in 2019: »Veliko mi pomeni, da je športno plezanje vidno, da ni kar ena panoga, ampak je cenjena. In da so cenjeni moji rezultati. V čast mi je, da mi nagrada pripada drugič zapored.«