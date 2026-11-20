Prvič po letošnjem aprilu in takrat bolečem portoroškem porazu s Špankami je spet na tekmovalni sceni slovenska ženska teniška reprezentanca. Igralke zvezne kapetanke Maše Zec Peškirič so se vrnile v Velenje, kjer so v zadnjih letih vselej igrale za pokal Billie Jean King v tem novembrskem terminu. Tu se bodo danes in jutri za vizum prestižnega pomladnega nastopa na višji stopnji pomerile z Indonezijo. Rudarsko mesto nikakor ni naključna izbira. Resda premogovnik nima več takšne vloge kot v dolgih desetletjih, saj je po sklepu državnega zbora od letošnjega februarja v fazi postopnega zapiranja, tudi Gorenje v vsej pisani paleti dosegljivih ponudnikov elektronske industrije z vsega sveta ni več v slehernem gospodinjstvu na Slovenskem, a vseeno sodi prav velenjska občina med tiste v ...