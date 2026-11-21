Danes bo v Velenju znano, ali si je slovenska ženska teniška reprezentanca že četrtič v zadnjih petih letih priigrala obstanek v svetovni skupini pokala Billie Jean King, nekoč znanega z imenom pokal Fed. Udarni adut naše zasedbe, ki zdaj v Velenju meri moči z Indonezijo, je Tamara Zidanšek. Nekoč že polfinalistka slovitega Roland-Garrosa se je po poškodbi, ki jo je staknila aprila v Portorožu prav na reprezentančni tekmi, vrnila na igrišče, zdaj je na 145. mestu lestvice WTA najvišje med slovenskimi igralkami.

Kako je spet igrati doma, ne nazadnje Velenje, kot najpogostejše prizorišče slovenskih reprezentančnih nastopov v zadnjih letih, ni daleč od vaših Slovenskih Konjic?

Tu se teniške igralke pri naši reprezentanci vedno dobro počutimo. Dobro, v četrtek, ko je bil na sporedu zadnji trening, je ves dan deževalo, takrat sem si želela, da bi konec tedna pričakali v soncu. A saj igramo v dvorani, tako da nam ni hudega. Prireditelji so se spet zelo potrudili, igrišče je prav kakovostno. Morda je v manjšem mestu vedno tako, da domačini vložijo veliko truda za naše dobro počutje.