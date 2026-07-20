Velesile zaostajajo za Slovenijo

Novo poglavje slovenske poletne pravljice ob mreži v režiji italijanskega strokovnjaka Fabia Solija ter naših odbojkarjev se nadaljuje. Ti so namreč brezhibno – s štirimi zmagami na štirih tekmah – opravili svojo nalogo na turnirju lige narodov v Beogradu ter se uvrstili na prihajajoče sklepno dejanje tega tekmovanja: zdaj je pred njimi pot na Kitajsko, kjer se bodo med najboljšo osmerico pomerili za prestižno lovoriko. V četrtfinalu bodo igrali s Turčijo, turnir bo trajal od 29. t. m. do 2. avgusta. In prav s turško reprezentanco so igrali tudi na tem omenjenem turnirju v srbski metropoli, jo brez večjih zapletov ugnali s 3:1, četudi je ta nastopila z vsemi najboljšimi. pri slovenski vrsti pa so trije močni aduti – Alen Pajenk, Jan Kozamernik in Rok Možič – takrat spremljali tekmo ob ...