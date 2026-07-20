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Velesile zaostajajo za Slovenijo

Naša moška reprezentanca na turnirju lige narodov v Beogradu na štirih tekmah štirikrat zmagala. Naslednji teden med elito na Kitajskem.
Nik Mujanović in Jan Kozamernik sta močna aduta naše izbrane vrste. FOTO: Aleš Oblak
Galerija
Nik Mujanović in Jan Kozamernik sta močna aduta naše izbrane vrste. FOTO: Aleš Oblak
Siniša Uroševič
20. 7. 2026 | 15:04
4:56
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Novo poglavje slovenske poletne pravljice ob mreži v režiji italijanskega strokovnjaka Fabia Solija ter naših odbojkarjev se nadaljuje. Ti so namreč brezhibno – s štirimi zmagami na štirih tekmah – opravili svojo nalogo na turnirju lige narodov v Beogradu ter se uvrstili na prihajajoče sklepno dejanje tega tekmovanja: zdaj je pred njimi pot na Kitajsko, kjer se bodo med najboljšo osmerico pomerili za prestižno lovoriko. V četrtfinalu bodo igrali s Turčijo, turnir bo trajal od 29. t. m. do 2. avgusta. In prav s turško reprezentanco so igrali tudi na tem omenjenem turnirju v srbski metropoli, jo brez večjih zapletov ugnali s 3:1, četudi je ta nastopila z vsemi najboljšimi. pri slovenski vrsti pa so trije močni aduti – Alen Pajenk, Jan Kozamernik in Rok Možič – takrat spremljali tekmo ob ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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