    Drugi športi

    Velik uspeh slovenske najstnice v Zagrebu

    Ena najperspektivnejših slovenskih judoistk je na veliki nagradi v Zagrebu v kategoriji pod 57 kilogramov osvojila bron.
    Nika Tomc je v Zagrebu navdušila mednarodno konkurenco. FOTO: Darko Petelinšek/JZS
    Galerija
    Nika Tomc je v Zagrebu navdušila mednarodno konkurenco. FOTO: Darko Petelinšek/JZS
    Matic Rupnik
    14. 11. 2025 | 19:31
    3:11
    A+A-

    Judoistka celjskega Sankakuja Nika Tomc je na veliki nagradi Zagreba v kategoriji do 57 kg osvojila bronasto kolajno. Z zmago nad Britanko Acelyo Toprak je v tretjem nastopu v članski eliti osvojila že druge stopničke. Pred tem je bila marca srebrna v Linzu, lani je bila v Zagrebu sedma.

    image_alt
    Poslušala je Marjana Fabjana, in to je bilo to

    Devetnajstletna tekmovalka iz kovnice talentov Marjana Fabjana na Lopati, ki jo je ob blazini spremljal trener Igor Trbovc, tekmo pa je spremljala tudi nekdanja tekmovalka Sankakuja in olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, je tudi v hrvaški prestolnici potrdila svoj talent.

    V boju za bron je po izjemni taktični borbi ugnala Britanko Toprakovo, ki je dobro formo nazadnje potrdila pred mesecem dni s kolajno na veliki nagradi v mehiški Guadalajari, pa tudi danes v Zagrebu, kjer jo je šele v polfinalu ustavila prva nosilka in kasnejša zmagovalka Marica Perišić iz Srbije.

    Slovenka je fizično močnejšo Britanko s spretno menjavo strani in metom za juko presenetila že po 22 sekundah borbe. Nato je bila agresivnejša in nevarnejša Acelyo Toprak, a le kakšno minuto, preden je 19-letna Slovenka dokazala, da kljub mladosti tudi taktično dozoreva. Tekmico je čakala s protinapadi in bila spet nevarnejša tekmovalka, z več priložnostmi. Minuto in 20 sekund pred koncem je izvedla še drugi met za juko, v končnici je prednost tudi s taktično kaznijo spretno obdržala.

    image_alt
    V Sarajevu po zaslugi mlade Slovenke zadonela tudi Zdravljica

    Dopoldan je najprej padla leto starejša aktualna mladinska evropska podprvakinja Francozinja Emma Melis in nato še izkušena 27-letna Madžarka Kitty Kovacs, letos februarja tretja na največji slovenski tekmi v Ljubljani. Tomčeva jo je ugnala z iponom.

    Čeprav je tudi proti Hrvatici Ani Viktoriji Puljiz Nika Tomc dosegla tehniko za juko, je bila v četrtfinalu v nadaljevanju z vazarijem vendarle boljša Hrvatica, v preteklosti že nosilka kolajne na EP. Za Slovenko je to pomenilo repasaž, kjer je po minuti dvoboja povedla proti afriški prvakinji iz let 2023, 2024 in 2025 Gvinejki Mariani Esteves, nato pa predvsem v parterju dvoboj prepričljivo obvladovala.

    Med ostalimi Slovenci sta danes Ana Škrabl v kategoriji do 57 kg in Maša Slavinec v kategoriji do 52 kg izgubili uvodna dvoboja. Med moškimi je David Štarkel dobil uvodno borbo v kategoriji do 60 kg, Gal Blažič v isti kategoriji in Gašper Kokalj kategorijo višje sta ostala brez zmage.

    Med slovenskimi olimpijci se bo v soboto v Zagrebu predstavila Kaja Kajzer v kategoriji do 63 kg in v nedeljo v kategoriji do 78 kg še Metka Lobnik.

