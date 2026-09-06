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Drugo

Velika bitka v Turčiji: Gajser lovi prvaka

Nizozemski motokrosistični šampion si je že zagotovil lovoriko v razredu MXGP.
Tim Gajser si je v prvi vožnji pridirkal drugo mesto. FOTO: Yamaha
Galerija
Tim Gajser si je v prvi vožnji pridirkal drugo mesto. FOTO: Yamaha
M. Š., STA
6. 9. 2026 | 14:30
6. 9. 2026 | 14:31
2:24
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Slovenski motokrosistični as Tim Gajser (Yamaha) je prvo vožnjo razreda MXGP za veliko nagrado Turčije v svetovnem prvenstvu končal na drugem mestu. V Afyonkarahisarju je zaostal le za Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom (Honda), ki je z novimi 25 točkami tudi uradno zapečatil naslov svetovnega prvaka. Naš drugi dirkač Jan Pancar (KTM) je po uvodnih težavah zasedel 11. mesto.

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Do konca sezone v razredu MXGP so ostale le še današnja druga vožnja ter zadnji veliki nagradi Kitajske in Avstralije, tako da je mogoče osvojiti le še 145 točk. Herlings jih je to sezono zbral že 830 in ima neulovljivih 151 točk naskoka pred Francozom Romainom Febvrom (Kawasaki).

Gajser je bil že pred VN Turčije brez teoretičnih možnosti za lovoriko. Po prvi vožnji v Turčiji ima 641 točk. Herlings je trikrat postal prvak v šibkejši kategoriji MX2 (2012, 2013, 2016), zdaj pa je trikratni svetovni prvak tudi v elitnem razredu MXGP (2018, 2021).

Nizozemski zvezdnik je v prvi vožnji dobro štartal. Po sobotni zmagi v kvalifikacijah je ostal prvi tudi v uvodnih zavojih in nato zanesljivo slavil zmago, četudi se mu je ob koncu malce bolj približal Gajser. Slovenski as se je takoj po štartu na drugo mesto prebil po zunanji strani drugega ovinka in vseskozi ostajal pred zasledovalci ter razmeroma blizu Herlingsu. Kljub temu ni imel prave hitrosti, da bi ogrozil Nizozemca. Ciljno črto je prečkal kot drugi, tretji pa je bil Febvre.

Pancar je po dobrih sobotnih nastopih na treningih in šestem mestu v kvalifikacijah tokrat slabše štartal in zdrsnil na 14. mesto. Do konca je pridobil tri mesta in končal kot 11. V seštevku ima 254 točk in je še naprej na 13. mestu Druga vožnja razreda MXGP bo na sporedu od 16.10 naprej.

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motokrosJeffrey HerlingsTim GajserJan PancarVN TurčijeMXGP

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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