Velika senzacija v Torinu: Finci izločili svetovne prvake

Finski odbojkarji so zadnji polfinalisti evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Sogostitelji prvenstva so v italijanskem Torinu pripravili veliko presenečenje in s 3:2 (21, -26, -16, 20, -13) izločili Italijo, eno glavnih favoritinj za naslov evropskega prvaka.

V petkovem polfinalu se bodo Finci pomerili s Francijo, drugi par je Slovenija – Poljska.

Azzuri, petkratni svetovni in sedemkratni evropski prvaki, so bili edina reprezentanca, ki je skupinski del tega EP končala brezhibno, s petimi zmagami. V osmini finala so varovanci Ferdinanda De Giorgija s kar 3:0 odpravili Dance.

A tudi Finci, ki so z uvrstitvijo v četrtfinale prišli do najboljše uvrstitve po letu 2013, so v skupini C v domačem Tampereju zelo dobro igrali, izgubili so le z Estonijo v petih nizih. V osmini finala so v petih nizih izločili Grke.

Finci po izenačenju prevzeli pobudo

Vseeno nihče ni pričakoval, da bodo varovanci Ollija Kunnarija v četrtfinalu tako zelo namučili Italijane, po Sloveniji so druga ekipa na letošnjem prvenstvu, ki je azzurre pripeljala do petih nizov, kaj šele, da jih bodo na koncu pred domačim občinstvom v torinski Palaveli tudi premagali. Finska je bila namreč pred dvobojem šele 16. reprezentanca sveta, Italija druga.

V prvem nizu so Italijani vseskozi nadzorovali potek, Finci so sicer bili blizu, a končnico odigrali precej slabše.

V drugem nizu so Finci sprva vodili, nato pa so Italijani v zaključku prevzeli pobudo. Kazalo je, da bodo povedli z 2:0, a se je Finska izvlekla v podaljšani igri in niz dobila z 28:26.

Na krilih izenačenja so Finci v tretjem nizu povsem prevladovali. Italijani so imeli velike težave na sprejemu, Finska pa jih je pustila pri vsega 16 točkah.

Tudi v četrtem nizu so gostiteljem še nekaj časa dihali za ovratnik, nato pa so Italijani, ko jim je voda že tekla v grlo, le prestavili v višjo prestavo. Niz so dobili s 25:20 in odločitev prestavili v petega.

Italijani vodili z 12:10, nato se je vse obrnilo

V odločilnem nizu je dolgo bolje kazalo Italijanom, ki so povedli tudi z 12:10. Toda Finci se niso predali. Luka Marttila je z asom izenačil na 12:12, nato je finski blok poskrbel še za vodstvo s 13:12.

Pri 14:13 so Finci prišli do prve zaključne žoge. Yuri Romano je nato udaril v avt in veliko finsko slavje se je lahko začelo.

Za Finsko je z 28 točkami blestel Joonas Jokela, 22 jih je dodal Marttila. Pri Italijanih je bil z 20 točkami najučinkovitejši Romano.

Po 19 letih znova med najboljšo četverico

Finci so z zmago izenačili svojo najboljšo uvrstitev v zgodovini evropskih prvenstev. Doslej so v polfinalu igrali le leta 2007, ko so prvenstvo končali na četrtem mestu.

Finski uspeh obenem pomeni, da se polfinalna para z zadnjega evropskega prvenstva ne bosta v celoti ponovila. Francozi, ki so pred tremi leti osvojili četrto mesto, se bodo tokrat nekoliko nepričakovano pomerili s Finci.

Drugi polfinalni par pa je enak kot na EP 2023. Slovenija se bo znova pomerila s Poljsko. Branilci naslova so v torkovem četrtfinalu s 3:0 premagali Nemčijo, slovenski odbojkarji pa so v sredo s 3:1 izločili Belgijo.

Oba polfinala bosta v petek v milanskem Unipol Forumu. Finska in Francija bosta igrali ob 17. uri, obračun Slovenije in Poljske pa se bo začel ob 21.05. Tekma za tretje mesto bo v soboto ob 17. uri, finale pa ob 21. uri.