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Veliki Zagrebčan utišal londonsko areno O2 in se vpisal v zgodovino

Filip Hrgović v spektakularnem obračunu ustavil britanskega čudežnega dečka Mosesa Itaumo in postal prvi hrvaški svetovni prvak v težki kategoriji.
Filip Hrgović je novi svetovni prvak v težki kategoriji po različici IBF. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Galerija
Filip Hrgović je novi svetovni prvak v težki kategoriji po različici IBF. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Miha Šimnovec
30. 8. 2026 | 01:26
30. 8. 2026 | 02:15
3:22
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Zagrebški profesionalni boksar Filip Hrgović je spisal novo poglavje v zgodovini tega borilnega športa. V spektakularnem obračunu je po preobratu s tehničnim nokavtom premagal britanskega čudežnega dečka Mosesa Itaumo, utišal nabito polno londonsko areno O2, osvojil šampionski pas združenja IBF in postal prvi hrvaški svetovni prvak v težki kategoriji.

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Nekdanji slovenski reprezentant izziva svetovnega prvaka v težki kategoriji

Toda dolgo ni kazalo na podvig »Al Animala« (Žival), kakor se glasi vzdevek 34-letnega Hrgovića. Mladi Otočan, ki bo 28. decembra praznoval šele 22. rojstni dan, je imel od vsega začetka pobudo v svojih pesteh in zdelo se je, da je le še vprašanje časa, kdaj bo strl odpor tekmeca iz Zagreba. Toda hrvaški velikan, ki je s 198 centimetri za štiri centimetre višji od Mosesa, niti pomislil ni na to, da bi vrgel puško v koruzo, čeprav je izgubil vseh osem rund. Kljub zaostanku je verjel vase in v deveti rundi je z nekaj udarci poskrbel za zasuk in prisilil nasprotnikov kot, da je v znak vdaje vrgel v ring belo brisačo.

Filip Hrgović (desno) je takole zaustavil Mosesa Itaumo. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Filip Hrgović (desno) je takole zaustavil Mosesa Itaumo. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Sodniku ni preostalo drugega, kot da je prekinil dvoboj, v tistem trenutku pa se je začelo veliko slavje v hrvaškem taboru. Hrgović je Itaumi zadal prvi poraz po 14 uspehih in mu preprečil, da bi postal drugi najmlajši svetovni prvak v kraljevski kategoriji po legendarnem Američanu Miku Tysonu, sam pa je pa slavil 21. zmago – 16. z nokavtom. V poklicni statistiki ima sicer le en poraz. 

Moses Itauma (levo) je imel večino dvoboja pobudo v svojih pesteh. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Moses Itauma (levo) je imel večino dvoboja pobudo v svojih pesteh. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

»To v ringu nisem bil jaz, to je bil Jezus Kristus v meni. Izgubljal sem vse runde in ne vem, od kod sem prejel energijo za deveto. To je bila božja (po)moč,« je po svoji doslej najodmevnejši zmagi razmišljal Hrgović in se obenem zahvalil vsem, ki so mu tako ali drugače pomagali v pripravah. »Moses je vrhunski boksar, najboljši, s katerim sem doslej stal v ringu, vendar potrebuje še izkušnje. Od uvodne runde naprej sem opazil, da se pretirano izčrpava, zaradi česar sem vedel, da mu bo prej ali slej zmanjkalo moči. To sem nato tudi izkoristil,« je pojasnil bronasti težkokategornik z olimpijskih iger leta 2016 v Riu de Janeiru in pripomnil, da je v takšnih obračunih izjemno pomembna tudi brada.

Filip Hrgović (levo) je od vsega začetka verjel vase. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Filip Hrgović (levo) je od vsega začetka verjel vase. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

»Itauma je vsekakor prihodnost težke kategorije, sam pa si želim združiti vse šampionske pasove. Želim se še enkrat pomeriti z Danielom Duboisom (proti njemu je doživel edini profesionalni poraz), pa z Agitom Kabayelom ...« je napovedal Hrgović in se posebej zahvalil tudi svoji ženi Marineli. »Ona je moja moč – angel, ki me varuje,« je poudaril novopečeni svetovni prvak ter zmago posvetil še svojemu preminulemu očetu Petru in dveletni hčerkici. »Zdaj je lahko ponosna, njen oče je svetovni prvak!«

Filip Hrgović je prvi hrvaški svetovni prvak v težki kategoriji. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Filip Hrgović je prvi hrvaški svetovni prvak v težki kategoriji. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

 

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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