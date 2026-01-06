Veliko priznanje za Kozamernika, izbran je med najboljše na svetu

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca sodi v sam svetovni vrh, enako pa velja tudi za njene posameznike. Z odličnimi predstavami in uvrstitvijo na zaključni turnir četverice v ligi narodov so pomlajeni Slovenci tudi v 2025 opozorili nase, Jan Kozamernik pa je bil izbran v idealno postavo tekmovanja.

Ob koncu leta je VolleyballWorld, ki za svetovno zvezo izvaja največja tekmovanja, pripravil seznam najboljših desetih odbojkarjev na svetu v minuli sezoni in slovenskega blokerja uvrstil na visoko deveto mesto. Kozamernik je lani s Trentinom postal tudi italijanski prvak.

Na vrhu seznama je pričakovano 24-letni Alessandro Michieletto, ki je z Italijo ubranil naslov svetovnih prvakov na Filipinih. Najboljšega odbojkarja na svetu bodo v skupinskem delu v Hali Tivoli lahko pozdravili tudi slovenski navijači, ko bo v Ljubljani pri ACH Volley gostoval Trentino.

Jan Kozamernik je izbran med 10 najboljših odbojkarjev na svetu. Foto Volleyballworld

Na drugem mestu lestvice je pristal 22-letni bolgarski korektor Aleksandar Nikolov, tretji pa je bil podajalec in kapetan italijanske izbrane vrste Simone Gianelli.

V četrtek bodo na svoj račun prišli tudi domači ljubitelji odbojke, ACH Volley bo v Tivoliju ob 20. uri igral prvo domačo tekmo skupinskega dela lige prvakov proti Ziraatu.