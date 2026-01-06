  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Veliko priznanje za Kozamernika, izbran je med najboljše na svetu

    Organizator največji odbojkarskih tekmovanj VolleyballWorld je Jana Kozamernika uvrstil med deset najboljših igralcev odbojke na svetu.
    Jan Kozamernik je Slovenijo v ligi narodov vodil kot kapetan. FOTO: Aleš Oblak
    Galerija
    Jan Kozamernik je Slovenijo v ligi narodov vodil kot kapetan. FOTO: Aleš Oblak
    Nejc Grilc
    6. 1. 2026 | 12:31
    6. 1. 2026 | 12:33
    1:44
    A+A-

    Slovenska moška odbojkarska reprezentanca sodi v sam svetovni vrh, enako pa velja tudi za njene posameznike. Z odličnimi predstavami in uvrstitvijo na zaključni turnir četverice v ligi narodov so pomlajeni Slovenci tudi v 2025 opozorili nase, Jan Kozamernik pa je bil izbran v idealno postavo tekmovanja.

    image_alt
    Slovenski odbojkarji lahko že jeseni potrdijo Los Angeles 2028

    Ob koncu leta je VolleyballWorld, ki za svetovno zvezo izvaja največja tekmovanja, pripravil seznam najboljših desetih odbojkarjev na svetu v minuli sezoni in slovenskega blokerja uvrstil na visoko deveto mesto. Kozamernik je lani s Trentinom postal tudi italijanski prvak.

    Na vrhu seznama je pričakovano 24-letni Alessandro Michieletto, ki je z Italijo ubranil naslov svetovnih prvakov na Filipinih. Najboljšega odbojkarja na svetu bodo v skupinskem delu v Hali Tivoli lahko pozdravili tudi slovenski navijači, ko bo v Ljubljani pri ACH Volley gostoval Trentino.

    Jan Kozamernik je izbran med 10 najboljših odbojkarjev na svetu. Foto Volleyballworld
    Jan Kozamernik je izbran med 10 najboljših odbojkarjev na svetu. Foto Volleyballworld

    Na drugem mestu lestvice je pristal 22-letni bolgarski korektor Aleksandar Nikolov, tretji pa je bil podajalec in kapetan italijanske izbrane vrste Simone Gianelli. 

    V četrtek bodo na svoj račun prišli tudi domači ljubitelji odbojke, ACH Volley bo v Tivoliju ob 20. uri igral prvo domačo tekmo skupinskega dela lige prvakov proti Ziraatu.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Olimpijske igre

    Slovenski odbojkarji lahko že jeseni potrdijo Los Angeles 2028

    Mednarodna odbojkarska zveza je razkrila sistem kvalifikacij za olimpijske igre 2028. Prva vozovnica bo na voljo že jeseni na EP v Italiji.
    25. 12. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Za uvod pričakovan poraz

    Odbojkarji moštva ACH Volley so za uvod v novo sezono lige prvakov gostovali pri favoriziranem Trentinu.
    11. 12. 2025 | 22:14
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Drugi športi
    ACH Volley v ligi prvakov

    V Trentu avtobus navijačev, doma bo Tivoli premajhen

    Odbojkarji ACH Volley danes v Trentu začenjajo skupinski del lige prvakov. Proti italijanskim prvakom brez bele zastave, motiv bo velik.
    Nejc Grilc 11. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    odbojkaJan KozamernikTrentinoSlovenijaACH VolleyItalijaVolleyballWorld

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Turnir v Džedi

    Real Madrid brez zvezdnika za superpokal

    Ekipa Xabija Alonsa se bo v četrtek v polfinalu pomerila z mestnim tekmecem Atleticom Madridom, kjer je prvi vratar slovenski reprezentant Jan Oblak.
    Delo 6. 1. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kandidati

    Po letu zastojev v sredo nova imena kandidatov za guvernerja Banke Slovenije

    Pogovori s poslanskimi skupinami se približujejo dogovoru tudi pri ustavnih sodnikih in varuhu človekovih pravic.
    6. 1. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenija

    Težko pričakovana zimska idila (FOTO)

    Zdi se, da je upočasnjen promet le majhna cena za zimsko pravljico.
    6. 1. 2026 | 14:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pomemben član judovske skupnosti

    Kdo je 92-letni sodnik, ki bo sodil Nicolásu Maduru

    Alvin Hellerstein je sodil Trumpovemu odvetniku, producentu Harveyju Epsteinu in predsedoval civilnim odškodninskim tožbam po napadih 11. septembra.
    6. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Madžarska

    V 70. letu umrl madžarski filmski ustvarjalec Bela Tarr

    Eden njegovih najbolj znanih filmov je Satantango, 450-minutna priredba romana Krasznahorkaia Satanov tango.
    6. 1. 2026 | 13:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenija

    Težko pričakovana zimska idila (FOTO)

    Zdi se, da je upočasnjen promet le majhna cena za zimsko pravljico.
    6. 1. 2026 | 14:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pomemben član judovske skupnosti

    Kdo je 92-letni sodnik, ki bo sodil Nicolásu Maduru

    Alvin Hellerstein je sodil Trumpovemu odvetniku, producentu Harveyju Epsteinu in predsedoval civilnim odškodninskim tožbam po napadih 11. septembra.
    6. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Madžarska

    V 70. letu umrl madžarski filmski ustvarjalec Bela Tarr

    Eden njegovih najbolj znanih filmov je Satantango, 450-minutna priredba romana Krasznahorkaia Satanov tango.
    6. 1. 2026 | 13:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo