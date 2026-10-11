Verstappen: Dolgo je trajalo; Antonelli presenečen nad podatkom: Mar res?

Nizozemski dirkaški as Max Verstappen je ob koncu sezone z Red Bullom spet našel svojo šampionsko formo. Potem ko je pred tednom dni v Sepangu slavil svojo prvo letošnjo zmago v formuli 1, je tudi v Singapurju osvojil vse, kar se je osvojiti dalo.

Štirikratni svetovni prvak je včerajšnjemu podvigu na šprinterski preizkušnji dodal še prvo mesto na klasični dirki za veliko nagrado Singapurja, na kateri je v desetem poskusu zmagal sploh prvič. »Dolgo je trajalo, drugače pa smo odpeljali dobro dirko. Imeli smo pravo hitrost, kakor drugi pa smo imeli tudi mi določene težave z gumami,« je pojasnil 29-letni Nizozemec.

Charles Leclerc je osvojil drugo mesto. FOTO: Ng Han Guan Pool/Reuters

Kot drugi je v cilj pridrvel Ferrarijev monaški adut Charles Leclerc (+ 7,335), tretje mesto pa je osvojil mladi Italijan Andrea Kimi Antonelli (Mercedes, + 24,573), ki se je tako še utrdil na vrhu skupne razvrstitve za svetovno prvenstvo. Pred svojim drugouvrščenim moštvenim sotekmovalcem Georgeom Russllom, ki po včerajšnjem trčenju ni mogel izvleči več od devetega mesta, ima že 102 točki naskoka. To pomeni, da bi si lahko že na naslednji preizkušnji v Austinu (25. oktobra) zagotovil naslov svetovnega prvaka – kot najmlajši v zgodovini. »Mar res?« je bil nad tem podatkom presenečen Antonelli.

Andrea Kimi Antonelli bi lahko že na naslednji dirki postal svetovni prvak. FOTO: Lillian Suwanrumpha/AFP

Rezultati dirke za VN Singapurja: 1. Max Verstappen (Niz, Red Bull) 1;42:00,785, 2. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) + 7,335, 3. Andrea Kimi Antonelli (Ita, Mercedes) 24,573, 4. Lando Norris (VB, McLaren) 40,506, 5. Oscar Piastri (Avst, McLaren) 49,644, 6. Lewis Hamilton (VB, Ferrari) 53,188, 7. Liam Lawson (NZ, Racing Bulls) 1:21,666, 8. Nico Hülkenberg (Nem, Audi) 1:23,386, 9. George Russell (VB, Mercedes) 1:24,677, 10. Isack Hadjar (Fra, Red Bull) 1:30,862.

Verstappen se je s skupno 73. zmago v formuli 1 prvič letos v seštevku prebil med najboljšo četverico – na četrto mesto s 119 točkami zaostanka za vodilnim Antonellijem. »Zadnji dve dirki sta bili za nas res pozitivni in moram reči, da je res užitek sodelovati z Red Bullovo ekipo,« je bil dobro razpoložen nizozemski šampion.

Max Verstappen se je prvič letos v skupni razvrstitvi prebil med najboljšo četverico. FOTO: Edgar Su/Reuters