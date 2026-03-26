Verstappen našel novo žrtev v vojni z mediji

Nizozemec Max Verstappen je pred dirkaškim koncem tedna v Suzuki znova pokazal, kako napet ostaja njegov odnos z delom medijev. Ko je v Red Bullovem gostinskem prostoru sedel pred novinarje, ni dovolil začetka pogovora, dokler iz prostora ni odšel novinar britanskega Guardiana. »Ne bom govoril, dokler on ne gre ven,« je dejal Nizozemec, nato pa še bolj ostro dodal: »Ja. Pojdi ven.« Šele ko je novinar odšel, je pripomnil: »Zdaj lahko začnemo.«

Verstappnova zamera sega v zaključek lanske sezone, zaradi vprašanja po zadnji dirki v Abu Dabiju, ko je isti novinar odprl temo trčenja na veliki nagradi Španije, kjer je bil Nizozemec kriv za trk v Georgea Russlla. Verstappen je bil kaznovan z desetsekundnim pribitkom, po katerem je zdrsnil s petega na deseto mesto in izgubil devet točk, naslov svetovnega prvaka pa je nato izgubil za zgolj dve. Že tedaj je odgovoril jezno: »Pozabljate na vse drugo, kar se je dogajalo v moji sezoni. Omenjate samo Barcelono. Vedel sem, da bo prišlo to vprašanje.«

Dogodek v Suzuki je bil nadaljevanje spora, ki se vleče že mesece. Verstappen je že v preteklosti javno obračunal z delom medijev. Leta 2022 v Mehiki denimo je zavrnil pogovor z novinarji Sky Sports, ker je menil, da je poročanje do njega nespoštljivo.

Po uvodnih dveh dirkah je Verstappen v skupnem seštevku šele osmi, potem ko je bil v Avstraliji šesti, na Kitajskem pa je odstopil.