Verstappen nemudoma zanikal govorice

Na veliki nagradi Miamija, peti letošnji dirki za svetovno prvenstvo v formuli 1, ki se bo v nedeljo začela ob 21.30 po srednjeevropskem času, se obeta naslednje poglavje vročega internega dvoboja pri Red Bullu. Mehičan Sergio Perez se je z zmago v Bakuju vodilnemu ekipnemu kolegu Maxu Verstappnu v skupni razvrstitvi približal na vsega šest točk.

Po azerbajdžanskem podvigu je Perez za svoj glavni letošnji cilj izpostavil osvojitev naslova svetovnega prvaka, kar naj bi po govoricah iz zakulisja še poslabšalo odnos med »rdečima bikoma«. Toda Verstappen, ki na to, da ne bi osvojil še tretje zaporedne lovorike niti pomisliti noče, je nemudoma zanikal ta namigovanja.

Pri Red Bullu si obetajo nov sanjski konec tedna v Miamiju. FOTO: Mark Thompson/AFP

»S Sergiom se dobro razumeva. Pomembno je, da spoštuješ moštvenega sotekmovalca in (si) priznaš, da odlično opravlja svojo nalogo. In prav to se je zgodilo v Bakuju. Kljub temu se bova še naprej oba borila po svojih najboljših močeh. To je normalno, tako je bilo vedno,« je poudaril nizozemski šampion, ki bo poskušal ubraniti zmago v Miamiju. Lani sta mu tam družbo na odru za najboljše dirkače delala Ferrarijeva asa Charles Leclerc in Carlos Sainz mlajši.