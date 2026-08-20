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Drugo

Verstappen presenetil z novico

Max Verstappen je podaljšal sodelovanje z Red Bullom do konca leta 2030.
Max Verstappen je trenutno na šestem mestu v skupnem seštevku sezone. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
Galerija
Max Verstappen je trenutno na šestem mestu v skupnem seštevku sezone. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
T. E.
20. 8. 2026 | 09:57
20. 8. 2026 | 10:07
2:01
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Nizozemski dirkač v formuli 1 Max Verstappen je podpisal novo štiriletno pogodbo z ekipo Red Bull, ki se izteče ob koncu leta 2030. »S podaljšanjem pogodbe sem resnično zadovoljen. Imamo najboljše sodelavce in veselim se nadaljnjega sodelovanja z vsemi, da se ponovno vrnemo na vrh. To ostaja končni cilj, za katerega si vsi prizadevamo in si ga bomo še naprej prizadevali doseči,« je ob podpisu povedal štirikratni svetovni prvak. 

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Obvestilo o novem dogovoru so pri ekipi sporočili pred za Nizozemca domačo veliko nagrado v Zandvoortu. Po štirih zaporednih naslovih svetovnega prvaka je lani bitko za naslov proti Britancu Landu Norrisu izgubil za dve točki, letos pa rdečim bikom ne gre vse po načrtih. Letos se 28-letnik še ni vpisal med zmagovalce in je na šestem mestu v skupnem seštevku sezone. 

»To sem vedno poudarjal: ekipa je zame kot druga družina in v njej se počutim kot doma. V ekipo sem prišel z upanjem, da bom lahko osvojil dirke. Kar smo skupaj dosegli, je bilo preprosto čudovito, delili smo si številne neverjetne trenutke in osvojili štiri svetovna prvenstva. Da lahko to pot nadaljujem z isto ekipo, s katero sem bil ves čas svoje kariere, je zame res nekaj posebnega in nekaj, kar sem si vedno želel,« je povedal Verstappen. 

Njegova prejšnja pogodba, ki jo je podpisal leta 2022, bi se iztekla leta 2028 in je bilo veliko ugibanj o njegovem odhodu. Red Bullu se je pridružil leta 2016, ko je sredi sezone napredoval iz ekipe Toro Rosso, sedaj Racing Bulls. 

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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